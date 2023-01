ASSISTIR AO VIVO Lille x Troyes na TV ou online COPA DA FRANÇA, HOJE (08/01), PALPITE E ESCALAÇÕES – BOLA ROLANDO

Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Lille x Troyes, pela COPA DA FRANÇA, acontece HOJE (08/01) às 16:45 hs. O mandante desta partida será o Lille , que buscar os três pontos em seus domínios.

A partida DA COPA DA FRANÇA terá transmissão para o Brasil pelo grupo Disney, STAR Plus e ESPN BRASIL. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país. POR OUTRO LADO, UMA NOVIDADE, HAVERÁ TRANSMISSÃO EM STREAMING, confira a seguir como assistir.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje .

AO VIVO COM IMAGENS AQUI

PALPITES 16:45 Lille 2 x 1 Troyes

ESCALAÇÕES

BREVE

AO VIVO (BREVE) (livetalk)

Transmissão Lille x Troyes

A partida poderá ter transmissão para o Brasil do serviço de streaming OneFootball, ao vivo, em HD, com narração e comentários em português. ONEFOOTBALL transmite: CONFIRA A SEGUIR!

PALPITE Lille x Troyes DATA HOJE (08/01) Transmissão star plus HORÁRIO 16:45 hs (de Brasília)

Onde assistir Châteauroux x PSG Pela COPA DA FRANÇA, palpites

Enfim, os fãs do PSG, e dos demais times DA FRANÇA no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil. Até então, nenhum jogo havia sido transmitido para o país, mas isto agora é a novidade do momento. Tudo porque, agora, o campeonato Francês poderá ser assistido ao vivo e gratuitamente para os brasileiros, por meio de um aplicativo.

Depois de anunciar a parceria com a Bundesliga Internacional para a transmissão do Campeonato Alemão no Brasil, o OneFootball inova mais uma vez e oferece aos seus usuários as partidas do Campeonato Francês ao vivo e de graça. Neymar, Mbappé, Marquinhos, Bruno Guimarães, Paquetá e outros atletas que jogam na liga, agora poderão ser assistidos pelo Brasil.

Cabe lembrar que a Bundesliga, já é transmitida de forma gratuita para os brasileiros pelo mesmo site e APP. Para assistir, basta instalar o aplicativo, em um dos anúncios da página, ou pela sua loja de aplicativos. No site da empresa, também, é possível assistir a partida.

Aliás, o PSG é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. Entretanto, o time de Di Maria, Neymar e Mbapée já é o líder isolado da competição.

Copa da França de Futebol

A Copa da França ou Taça de França é uma competição de futebol disputada na França anualmente desde 1917. É a mais antiga em disputa no país. Desde 1999, o campeão ganha o direito de disputar a Copa da UEFA. Na edição atual, sendo classificado para a fase de grupos da UEFA Europa League.

CAMPEÃO DE 2019-2020 É O PSG

SIGA-NOS

SUPERCOPA DA FRANÇA 2020/2021

A Supercopa da França (em francês: Trophée des Champions) é uma competição de futebol realizada anualmente na França entre os campeões do Campeonato Francês e da Copa da França. Desde a sua primeira edição, em 1949, teve vários intervalos em que não foi realizada, de 1950 a 1954, de 1963 a 1964, de 1974 a 1984 e de 1987 a 1994. Desde então foi finalmente fixada ao calendário francês. O Campeão Francês de 2019 é o PSG, já o campeão da Copa da França foi o Olympique de Marselha.

MESSI E NEYMAR NA LIGUE 1

Após uma grande reviravolta na negociação de MEssi e o Barcelona, o jogador argentino anunciou que jogará no PSG, o Paris Saint-Germain. Este então, torna-se o maior campeonato Francês da história. Messe aceitou reduzir cerca de 40% de seus vencimentos totais, para jogar ao lado de seu ‘parça’ Neymar. O brasileiro, inclusive, teve participação decisiva em relação a vinda do maior do mundo por várias vezes ao campeonato Francês.

O PSG, aliás, precisava dar uma volta por cima, uma vez que, não conseguiu ser campeão na temporada anterior. Foi derrotado, na competição, pelo LILLE, que este ano, disputará a Champions League.

NEMYAR E MESSI PSG PARIS SAINT-GERMAIN

Onde assistir O Campeonato Francês ao vivo, grátis e online

Enfim, os fãs do PSG, e dos demais times do Campeonato Francês no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil. Até então, nas temporadas de 2019 e algumas anteriores, nenhum jogo havia sido transmitido para o país, mas isto agora é a novidade do momento. Tudo porque, agora, o campeonato Francês poderá ser assistido ao vivo e gratuitamente para os brasileiros, por meio de um aplicativo.

Entretanto, na última temporada, o ONEFOOTBALL foi o responsável pela transmissão entretanto, este ano, há uma novidade. A presença dos canais Disney, ESPN e FOX transmitido o campeonato. Veja a informação da ESPN:

Você assistirá todas as rodadas do Campeonato Francês em transmissões compartilhadas entre ESPN, Fox Sports e Star+, nova plataforma de streaming da Disney que chega ao Brasil em 31 de agosto (clique aqui para saber mais).

Aliás, o PSG é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. Entretanto, o time de Di Maria, Neymar e Mbapée já é o líder isolado da competição. Lyontambém é uma das grandes forças do campeonato.

O Campeonato Francês 2021/2022

O Francês de 2021/2022, foi o primeiro campeonato Europeu a retomar suas atividades, juntamente com o Campeonato Português, já com nova temporada. Quem acompanhou a última temporada, viu que o LILLE conseguiu bater o último campeão da SuperCopa e da temporada de 2019, o grande PARIS SAINT GERMAIN, o PSG. Esta é uma das competições que dá vaga para a Champions League.

CONFIRA OS ÚLTIMOS CAMPEÕES DA FRANÇA

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

TAGS: FUTMAX, FUTEMAX, CANAISMAX

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2023/01/08/assistir-ao-vivo-lille-x-troyes-na-tv-ou-online-copa-da-franca-hoje-08-01-palpite-e-escalacoes

CategoriaFUTEBOL AO VIVO