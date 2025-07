combate ao tráfico de pessoas e primeira infância em foco

Por MRNews



Começamos esta edição com uma efeméride de especial importância, dada a gravidade do tema. A data de 30 de julho marca o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído pela ONU em 2013. Trata-se de um dos piores crimes que existem, porque está relacionado à exploração sexual, ao trabalho escravo, à remoção de órgãos, à adoção ilegal e outras práticas ilícitas. O Relatório Global Sobre Tráfico de Pessoas 2024 revela que o problema aumentou 25% após a pandemia de covid-19. Foram mais de 202 mil pessoas traficadas entre 2020 e 2023, e mulheres e meninas foram as maiores vítimas. Este foi o foco desta reportagem da Agência Brasil. Falando especificamente do problema no território brasileiro, aqui os homens negros são os mais afetados, sendo vítimas de trabalhos análogos à escravidão, como mostra essa reportagem da Radiogência Nacional, de 2024. E a TV Brasil exibiu uma série de reportagens mostrando que o tráfico de pessoas é a terceira maior atividade ilícita do mundo e que alimenta o mercado internacional da exploração sexual. Material que pode ser conferido no Repórter Brasil.

Julho Amarelo

O dia 28 de julho é o Dia Mundial de Combate à Hepatite. A data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é o ápice da campanha Julho Amarelo, de prevenção das hepatites virais, doenças que podem evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado. A OMS alerta que as hepatites matam 3,5 mil pessoas por dia no mundo (cerca de 1,3 milhão por ano), como mostra esta reportagem da Agência Brasil, de 2024. Neste outro texto, a Agência explica que no Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente vacinas para as hepatites A e B, além de tratamento para as todas as formas da doença. Aliás, os tipos e tratamentos foram abordados no Tema Livre, da Rádio Nacional, em 2015. Já a TV Brasil falou sobre a importância do diagnóstico precoce nesta edição do Repórter Brasil Tarde, exibida em 2022.

Primeira infância

O Agosto Verde – Mês da Primeira Infância, começa no dia 1º. A campanha foi criada no Brasil por lei específica em 2023, como explica a Agência Brasil nesta reportagem. A chamada primeira infância vai dos zero aos seis anos e é considerada um dos momentos mais importantes do desenvolvimento humano. Por este motivo, especialistas alertam que o período deve ser prioridade na destinação de recursos públicos. Nesse sentido, o Brasil criou em 2016 o Marco Legal da Primeira Infância. Mas, passados oito anos, a lei ainda enfrenta grandes desafios para garantir a construção de políticas prioritárias destinadas aos pequenos, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional, de 2024. A boa notícia é que o programa Bolsa Família reduziu a pobreza na primeira infância de 81% para menos de 7%, desde a sua criação. Notícia que ganhou destaque nesta edição de 2024 do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Ainda no âmbito da primeira infância temos também o Agosto Dourado, que começa no dia 1º com o Dia Mundial da Amamentação. A campanha incentiva e ressalta os benefícios do leite materno para bebês de até dois anos de idade. A mobilização envolve mais de 120 países, como explicou a Agência Gov em 2023 e a Radioagência Nacional, em 2024. No Brasil, estudos realizados no ano passado mostram que a prevalência do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de seis meses era de 45,8%, índice considerado baixo. A meta do governo brasileiro com as campanhas de incentivo é chegar a 70% até 2030, como detalhou a Agência Brasil. Os benefícios do aleitamento materno foram destacados pela TV Brasil no Notícia DF, em 2018, e pela Rádio Nacional no Tarde Nacional, em 2023.

Cultura

Em 1º de agosto temos o Dia do Poeta de Literatura de Cordel, uma das mais conhecidas expressões da cultura nordestina, disseminada em todo o país. O gênero mistura tradições orais e escritas para trazer contos e poesia cantada e declamada. A arte é ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cidadãos brasileiros, e foi declarada Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como mostra esta reportagem da Agência Brasil e esta edição do Fique Ligado, da TV Brasil, ambas de 2018. O país conta até com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que existe há mais de 30 anos, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional, veiculada em 2023. O cordel surgiu no século 19, e, no início, era terreno exclusivo dos homens, mas hoje as mulheres ganham cada vez mais espaço como cordelistas. Este foi o tema desta edição do Caminhos da Reportagem, exibido pela TV Brasil em 2020.

E já que estamos falando de tradições nordestinas, outra manifestação cultural de destaque também é homenageada em 1º de agosto, com o Dia Nacional do Maracatu. A efeméride é recente. Foi criada no ano passado, como mostrou a Radioagência Nacional. A expressão artística tem Pernambuco como seu berço. O maracatu nação (ou do baque-virado) é considerado o mais antigo ritmo afro-brasileiro, e está presente principalmente na Região Metropolitana do Recife. Já o maracatu rural (ou do baque-solto) está associado ao ciclo canavieiro da zona da mata pernambucana. Este ano, o Brasil apresentou à Unesco a candidatura para que o maracatu nação se torne Patrimônio Cultural da Humanidade, como noticiou a Agência Gov, a Agência Brasil e o Repórter Brasil, da TV Brasil. A emissora, inclusive, dedicou uma edição do programa Expedições ao ritmo.





Esporte

No dia 2 de agosto de 1920, há 105 anos, o Brasil conquistava suas três primeiras medalhas em uma olímpiada, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica. A delegação brasileira, composta por 21 atletas, todos homens, marcou presença em cinco modalidades: tiro esportivo, natação, polo aquático, remo e saltos ornamentais. E foi no tiro que o país ganhou seu primeiro ouro, além de uma prata e um bronze, como lembra esta reportagem da Agência Brasil e o especial A Caminho dos Jogos, veiculado em 2016 pela Rádio Nacional, por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Paixão nacional

Sextou! A gíria que se popularizou como sinônimo de empolgação pela chegada do final de semana se aplica ao Dia Internacional da Cerveja, que é celebrado sempre na primeira sexta-feira de agosto. Neste ano, a data cai no dia 1º do mês. A efeméride foi criada em 2007 na cidade norte-americana de Santa Cruz, na Califórnia, como forma de homenagear um bar local, e se expandiu para outros países. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, e a produção artesanal tem se destacado no cenário nacional, como mostra esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, de 2022, e esta da Agência Brasil, de 2017. E você sabe como a cerveja é feita? O processo foi explicado nesta reportagem da Radioagência Nacional, veiculada em 2020.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 27 de Julho a 2 de Agosto de 2025.

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].