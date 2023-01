Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Prefeito assina ordem de serviço para início das obras viárias do Parque da Cidade

09/01/2023 | 10:34 | 61

O prefeito Cícero Lucena assinou, na manhã desta segunda-feira (09), a ordem de serviço para o início das obras viárias do Parque da Cidade, no bairro Aeroclube. Nessa primeira etapa, que deve durar aproximadamente quatro meses, serão realizadas as obras de drenagem e de mobilidade urbana. A Rua Ivanice Martins Câmara será alargada e passará a ter seis faixas de rolamento.

“Dentro do planejamento que o parque exige pela preocupação com a mobilidade em todo esse bairro, nós estamos agindo nessa primeira ação em locais que tinham alagamentos e congestionamentos no trânsito. Com isso, vamos desafogar essa rotatória enquanto é licitado o viaduto que substituirá essa provisória, mas que já dará uma fluidez ao trânsito dessa região”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra participou do evento e ressaltou a importância da obra para os moradores e turistas que visitam nossa capital. “Uma obra muito prometida pelo que nos antecederam e não fizeram. E agora o prefeito Cícero Lucena dá uma demonstração de quem realmente dialoga com a população e mostra que queremos o melhor para essa cidade. Então, eu fico muito feliz, porque essa é uma grande obra para os pessoenses e para os turistas que vão não visitar”, disse.

Os serviços serão realizados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e ocorrerão a partir do cruzamento entre as ruas Ivanice Martins Câmara e Fernando Luiz Henrique (Bessa). Contudo, apesar das intervenções, o trânsito na área não ficará comprometido e o fluxo viário seguirá conforme o habitual.

“Nesse primeiro momento, nós não vamos fazer nenhum bloqueio de trânsito. Nós vamos trabalhar em cima do canteiro para justamente deixar o trânsito liberado para os motoristas. Importante frisar que nossos agentes estarão presentes para que a população possa tirar dúvidas e ficar orientada com relação a obra”, explicou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital.

Orientação à população – Apesar da gestão municipal manter o esforço para que a população não passe por transtornos, a orientação é de que os condutores, tanto de veículos de pequeno porte quanto os maiores, trafeguem na localidade mantendo a atenção redobrada.

O projeto – O Parque da Cidade terá equipamentos como ciclovia, quadra de tênis, de futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência.

Mobilidade – O novo plano de mobilidade para a região inclui uma ponte estaiada que vai ligar as Ruas Miriam Barreto Rabelo com a Rua Suzy Lacerda e o Retão de Manaíra. Também será feito o alargamento de vias locais e implantação de binários. No total 45 ruas estão inseridas no projeto, que também prioriza ciclovias, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade.