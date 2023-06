Na Praça Rio Branco

Sabadinho Bom tem chorinho com instrumentista Israel Sete Cordas

02/06/2023 | 15:00 | 33

Os acordes do músico Israel Sete Cordas vão encher a Praça Rio Branco de sonoridades neste sábado (3), no projeto Sabadinho Bom. O instrumentista pernambucano vai apresentar uma série de chorinhos para embalar o público. O projeto, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), tem início ao meio-dia e é gratuito.

“O Sabadinho Bom é um evento cultural e artístico, mas sobretudo um evento que mobiliza uma pequena economia no Centro Histórico. Ali conseguimos marcar uma ocupação importante todos os sábados, garantindo o desenvolvimento das nossas atividades artísticas e culturais”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Israel Sete Cordas observa que o Sabadinho Bom é um projeto que abre espaço para músicos que não tinham onde fazer suas apresentações. Ele destaca sempre que a Paraíba é um celeiro de talentos e que o Sabadinho oferece essa oportunidade.

O músico diz que suas expectativas são sempre as melhores ao participar de um evento como o Sabadinho Bom. “Agradeço por esse momento que a Funjope nos proporciona e estou muito feliz por participar”, afirmou.

A atração vai apresentar um repertório com chorinhos instrumentais como Carinhoso, Pedacinho do Céu, Clarinete Melodia, Clarinete Dengoso, Desmontando o Sax, Amoroso e Saxofone, por que Choras? Já entre as canções com vocal estão Coração em Desalinho, Deixa a Vida me Levar, Coração Leviano, Guardei Minha Viola e Malandro.