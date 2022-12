Natal dos Sentimentos

Caravana da Coca-Cola atrai multidão para as ruas de João Pessoa

01/12/2022 | 21:45 | 21

Sucesso em 2021, a segunda edição do Natal dos Sentimentos da Prefeitura de João Pessoa começou nesta quinta-feira (1º). Neste primeiro dia de evento, o grande desfile da Caravana Coca-Cola espalhou o clima natalino por toda a cidade, num percurso de cerca 20 quilômetros percorrendo as principais vias e atraindo uma multidão para as ruas da Capital.

Assim como no ano passado, o evento foi dividido em três polos: Amor, no Busto de Tamandaré; Esperança, na Praça da Independência; e Alegria, no Parque Solon de Lucena. Todos com uma vasta programação até o fim do mês.

A Caravana da Coca-Cola foi iniciada no Polo da Alegria, no final da tarde. Uma verdadeira multidão estava à espera da comitiva que chegou espalhando o espírito natalino para dezenas de pessoas. Uma delas era a dona de casa Angélica Sales, que trouxe a filha Zulia Vitória para ver o Papai Noel.

“Está tudo muito lindo. Ano passado não pude acompanhar, mas hoje consegui trazer minha filha e estou achando tudo maravilhoso”, disse Angélica.

A professora Marizete Fernandes de Lima foi mais uma que tirou um tempinho para acompanhar a Caravana da Coca-Cola. A senhora achou tudo muito bonito e parabenizou a Prefeitura de João Pessoa por valorizar o Natal na cidade.

“A noite está mágica, encantadora. Eu me emocionei quando vi o Papai Noel. Acho que nós precisamos desses grandes eventos, que são acalentos e criam uma cultura de preservação da mágica do Natal. Parabenizo a Prefeitura pela realização do evento”, ressaltou.

Por volta das 20h, a Caravana Coca-Cola chegava à orla da Capital, após percorrer as Avenidas Epitácio Pessoa e Senador Ruy Carneiro. Além delas, a Caravana da Coca-Cola seguiu com destino aos bairros do Castelo Branco, Bancários e Mangabeira, onde teve término no Centro Cultural.

Natal dos Sentimentos – A programação natalina de João Pessoa foi lançada oficialmente nesta quarta-feira. As atividades vão até o dia 29 de dezembro incluindo concertos, cantatas, autos natalinos, eventos esportivos e show de encerramento com Padre Nilson Nunes. Para conferir a programação completa, clique aqui.