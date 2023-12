Vários nomes se destacaram no futebol paraibano em 2023. E no quesito contratações, a Paraíba conheceu atletas e treinadores que deixaram os seus legados no estado.

Na retrospectiva do Jornal da Paraíba, relembre cinco contratações marcantes na temporada.

Futebol paraibano: cinco contratações marcantes em 2023

Luis Henrique (Sousa)

O Sousa teve um ano bem positivo, apesar de não ter conquistado taça nem o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Muito se deve ao que fez o atacante Luis Henrique durante praticamente todo o ano.

Artilheiro do Campeonato Paraibano, o jogador é daqueles pontas que sabem fazer gols. E variados, pois se mostrou um exímio cobrador de faltas.

Foram nove gols ao longo do ano em que foi referência técnica do Dinossauro. Luis Henrique foi contratado pelo Sousa junto ao América-RN.

Ao fim da temporada, ele foi negociado com a Ferroviária-SP. O atacante vai deixar saudade no torcedor do Sousa.

Renatinho Potiguar (Sousa)

O Sousa também se destacou quando o assunto foi comando técnico. Renatinho Potiguar chegou depois que Givanildo Sales acabou optando pelo Lagarto-SE para a temporada.

Só que a “troca” valeu a pena para o Dino, que apostou nos nomes indicados pelo potiguar e foi feliz durante quase todo ano de 2023.

Vice-campeão paraibano depois de ter feito a melhor campanha na primeira fase. Além disso, teve disputa acirrada pelo acesso à Série C.

A eliminação para a Ferroviária-SP deixou a torcida na frustração, mas o fato é que o Sousa, de Renatinho, foi convicente em 2023.

O comandante, diferentemente do atacante Luis Henrique, segue pelas bandas do Marizão em 2024.

Rodrigo Fonseca (Nacional de Patos)

Outro treinador que foi bem na temporada do futebol paraibano foi Rodrigo Fonseca. É sempre bom destacar que o treinador passou um período curto na Paraíba.

No entanto, ele chegou ao Nacional de Patos depois de um fim de estadual melancólico, com eliminação na primeira fase.

Rodrigo participou ativamente da reformulação do elenco e entrou na disputa de uma Série D do Brasileirão inédita para o Naça.

A campanha foi histórica, o Nacional de Patos conseguiu a classificação para o mata-mata.

E foi por pouco, a queda só aconteceu para o Ferroviário, que terminou o campeonato com o acesso e o título.

Sem calendário cheio em 2024, o treinador não seguiu no clube e já acertou com o CSE-AL para o ano que vem.

Wesley Dias (Botafogo-PB)

A temporada do Botafogo-PB não foi das melhores, mas se teve um nome que agradou o torcedor foi o do volante Wesley Dias. O jogador foi para o Belo por empréstimo junto ao Sampaio Corrêa.

Com o time alvinegro, ele foi bem tanto na reta final do Campeonato Paraibano quanto na Série C.

Foram 26 jogos de Wesley Dias com a camisa do Botafogo-PB e raramente foi criticado quando esteve em campo.

Após a temporada, o jogador deixou o Belo e vai jogar com a camisa do São Bernardo no Paulistão em 2024.

Yamada (Treze)

Falar de 2023 e não destacar o craque do Campeonato Paraibano seria um equívoco. Por isso, é preciso falar de Yamada. O meia chegou ao Treze como uma aposta, mas rapidamente tomou conta do meio de campo.

Ele viveu um primeiro semestre daqueles, resolvendo em campo e recebendo muito apoio das arquibancadas.

Foi uma relação curta, mas Yamada disputou 13 jogos pelo Galo, marcou quatro gols e ainda deu três assistências. E uma delas foi de letra para Vitão no jogo de ida da final do estadual diante do Sousa.

Ao fim da campanha, Yamada deixou o Treze e disputou a Série D do Brasileiro pelo ASA, mas não teve o mesmo sucesso.

Em 2024, o meia não vai jogar pelo Galo e acertou com o Taubaté, onde vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista.

