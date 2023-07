AGENDA DE JOGOS DE HOJE (30/06) E AMANHÃ ONDE ASSISTIR BRASILEIRÃO SÉRIE B, CHAMPIONS, MEXICANO, ARGENTINO

Confira a programação de transmissões dos principais campeonatos de futebol ao redor do mundo

Não perca nenhum jogo de futebol hoje e amanhã! Aqui você encontrará todas as informações sobre transmissões, a agenda de partidas e tudo o que está acontecendo na TV, no tablet ou no celular. Saiba quais partidas serão transmitidas pela Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e outros canais de TV aberta e assinatura em todo o mundo. Hoje teremos jogos da Copa do Nordeste, Champions League, Liga dos Campeões, campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América e muitas outras disputas, confira tudo. Quando a rodada terminar, você também poderá ver os gols e melhores momentos da rodada.

Clique no link de cada jogo para obter informações completas sobre a partida, como escalações, estatísticas e muito mais. Esteja sempre atualizado e não perca nenhum lance dos principais campeonatos de futebol do mundo.

–>

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA HOJE (30/06)

Campeonato Brasileiro Série B

21:30 Tombense x Chapecoense

Campeonato Paulista Segunda Divisão

15:00 Joseense x Francana Rodada 1 15:00 Mauaense x XV de Jaú

Campeonato Paulista Sub-20

15:00 Ferroviária x Juventus-SP Rodada 2 15:00 São Paulo x Comercial-SP Rodada 2 15:00 Botafogo-SP x Taubaté

Copa Paulista

19:00 Oeste x Primavera-SP

ARGENTINA Liga Profissional

19:00 Platense x Lanús – 21:30 Atletico Tucuman x Union Santa Fe – 21:30 Vélez Sarsfield x Arsenal Sarandí

EUROPA Liga dos Campeões – Preliminar

16:00 Buducnost x Breidablik

AMÉRICA DO NORTE E CENTRAL – COPA OURO

19:30 Martinica x Panamá 21:30 El Salvador x Costa Rica

BOLÍVIA Copa da Liga

21:00 Royal Pari x Wilstermann

MÉXICO Liga MX – Abertura

22:00 Club America x Juarez – 22:00 Mazatlan FC x Pachuca –

Amistoso

13:00 Red Bull Salzburg x Ferencvaros

PERU Liga 1 – Encerramento

17:30 Cajamarca x Huancayo

VENEZUELA Liga FUTVE

19:00 Portuguesa x Carabobo – 21:15 Angostura x Deportivo Tachira

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais