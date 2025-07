40º Salão do Artesanato Paraibano tem aprovação de 97% entre visitantes e expositores — Governo da Paraíba

O 40º Salão do Artesanato Paraibano, realizado em Campina Grande entre 11 e 29 de junho, consolidou-se como um sucesso em todos os aspectos. O evento, que movimentou mais de R$ 3 milhões em negócios, recebeu avaliação geral positiva de 97% em pesquisa do Instituto 6Sigma, que ouviu expositores, artesãos, visitantes locais e turistas durante os 19 dias de realização do Salão.

Os números revelam que para 98,7% dos visitantes o evento superou ou atendeu plenamente às suas expectativas. A excelência do Salão se confirmou em diversos aspectos, com destaque para segurança (95,8%), decoração (91,8%), variedade de produtos (97,4%), organização geral (97%) e limpeza (96,4%).

O perfil dos visitantes mostra que 47,2% eram turistas e excursionistas, com representantes de todas as regiões do Brasil e até do exterior. Um dado relevante aponta que turistas apresentam média de renda familiar acima de R$ 7.900, demonstrando o poder de atração do evento também para um público com alto poder aquisitivo, através de produtos altamente qualificados. Essa característica garantiu uma significativa injeção de renda para os artesãos, que além das vendas durante o evento, fecharam encomendas para além do período do Salão.

A satisfação dos participantes, entre expositores, artesãos e visitantes, fica evidente em vários números: 90,8% dos visitantes pretendem voltar no próximo ano, 96,4% dos artesãos e expositores aprovaram esta edição, 82,2% atingiram ou superaram suas metas de vendas, e 78% consideraram a estrutura melhor que a do ano anterior.

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, comentou os resultados. “O Salão do Artesanato busca sempre ser mais que uma vitrine do artesanato, da cultura e dos produtos regionais, trabalhamos muito para que ele seja um grande hub de negócios e serviços, além de um equipamento turístico que encante visitantes durante o maior São João do Mundo. Agradeço ao nosso governador João Azevedo e ao vice-governador Lucas Ribeiro por todo apoio e investimentos para que, em conjunto com o Sebrae e o PAP, que tem a primeira-dama Ana Lins como grande liderança e presidente de honra, realizarmos um planejamento estratégico que gera renda e oportunidades, em um trabalho colaborativo que traz resultados impactantes e alto nível de satisfação.”

Entre os mais de 500 artesãos participantes, a avaliação foi extremamente positiva. Marielza Rodriguez, gestora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), reforçou o trabalho desenvolvido: “A cada dia, a cada salão, a cada ação de fomento ao artesanato do nosso estado, temos mais certeza de que estamos no caminho certo. O apoio fundamental do governador João Azevedo e da nossa presidente de honra e primeira-dama do estado, Ana Maria Lins, faz toda a diferença.”

Jucieux Palmeira, gestor estadual do Artesanato do Sebrae, anunciou que o 41º Salão do Artesanato Paraibano já está confirmado para janeiro de 2026, em João Pessoa, com o tema mosaico, prometendo trazer ainda mais inovações e consolidar a Paraíba como referência nacional no artesanato.

O Salão do Artesanato Paraibano é uma realização do Governo do Estado, por meio da Setde e PAP, em parceria com o Sebrae Paraíba.