Cidadania

Moradores do bairro Mandacaru recebem serviços de saúde e assistência social da Caravana do Cuidar

12/07/2023 | 15:43 | 53

Moradores do bairro de Mandacaru receberam, nesta quarta-feira (12), os serviços da Caravana do Cuidar. A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e outras secretarias parceiras, aproxima a gestão da população disponibilizando serviços gratuitos de saúde e assistência social. O prefeito Cícero Lucena aproveitou a agenda especial no bairro e esteve presente para falar com os moradores.

Uma das moradoras beneficiadas foi a Andréia Santos, que buscou na Caravana do Cuidar o atendimento do CadÚnico. “Eu precisei parar de trabalhar por causa de um problema de saúde, então, tenho o Bolsa Família como meu único sustento. Por isso que estou sempre atualizando meus dados e mantendo contato com o serviço, para não ter nenhum problema. E agora que ele veio até a minha rua, ficou ainda mais fácil”, destacou.

Maria de Fátima, que tem um comércio na região, foi uma das pessoas a procurar o atendimento odontológico. “Eu gostei muito do atendimento da saúde. O dentista foi muito atencioso, não consegui resolver meu problema aqui, mas estou saindo com um encaminhamento, o que já foi muito positivo. Parabéns para todos da prefeitura pela iniciativa”, comentou.

A passagem da Caravana pelo bairro Mandacaru resultou em 140 atendimentos, sendo 21 aferições de pressão arterial; 08 atendimentos médicos; 20 cadastros no Cras da região; 23 atendimentos do CadÚnico; 05 registros na Ouvidoria; 01 cadastro no Programa Criança Feliz; 01 aplicação de vacina; 25 atendimentos odontológicos; 05 atendimentos do Procon-JP; 01 atendimento do Sine-JP; 22 atendimentos com a equipe de planejamento familiar do Instituto Cândida Vargas; e 03 cadastros no Programa Acessuas Trabalho.

Parcerias – Para realização do projeto, a Sedhuc conta com a parceria das Secretarias de Saúde (SMS), Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Meio Ambiente (Semam), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Participação Popular (SEPP), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Gestão Governamental (Seggov), Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e Transparência Pública (Setramp), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).