Reserva da Mata Atlântica

Parque Arruda Câmara comemora Dia Mundial da Botânica com eventos nesta quarta e quinta-feira

17/04/2023 | 16:00 | 158

O Dia Mundial da Botânica é comemorado nesta segunda-feira (17) e, para celebrar a data, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) promoverá uma série de eventos nesta quarta (19) e quinta-feira (20). Desde 2021, o parque administrado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), conquistou o importante título de Posto Avançado da Reserva Biosfera da Mata Atlântica (PARBMA).

Na quarta-feira (19), será ministrada a oficina sobre orquídeas, a partir das 9h, pelo presidente da Associação Paraibana de Orquidófilos da Paraíba – APO, José Carlos Almeida, onde os visitantes terão a oportunidade de aprender sobre plantio e cuidados com orquídeas, uma das plantas mais exuberantes e valorizadas pela beleza de suas flores. Durante a oficina, serão abordados temas como a escolha do substrato adequado, a adubação correta e as técnicas de irrigação e, ao final, serão sorteadas cinco orquídeas.

Para participar, basta comparecer ao Orquidário da Bica no dia e horário estabelecidos, porém as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Na quinta-feira (20), das 8h30 às 12h30, acontecerá uma formação destinada a professores e professoras da rede pública municipal, onde serão tratadas a geohistória e Botânica do parque. Para essa turma inicial, as vagas já foram preenchidas, porém, a formação acontecerá mensalmente e com certificado para todos os participantes.

“Estamos oferecendo uma oportunidade de aprendizado sobre o cultivo de orquídeas e de contribuir para a conservação das plantas de nosso planeta, além de formação sobre o contexto geohistórico do nosso Parque Arruda Câmara, tão importante para nossa cidade”, destacou o diretor da Bica, Rodrigo Fagundes.

A data – Instituído em 1994, O Dia Mundial da Botânica é em homenagem ao botânico Carl Friederich Philipp von Martius, nascido na Alemanha em 17 de abril de 1794. Ele é responsável por uma das maiores pesquisas botânicas do mundo, que resultou na publicação da Flora Brasiliensis. A data busca promover a importância das plantas para o equilíbrio do planeta e a necessidade de sua conservação.