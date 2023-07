AGENDA DE JOGOS DE HOJE (27/06) E AMANHÃ ONDE ASSISTIR BRASILEIRÃO SÉRIE B, LIBERTADORES, CHAMPIONS, SUL-AMERICANA

Confira a programação de transmissões dos principais campeonatos de futebol ao redor do mundo

Não perca nenhum jogo de futebol hoje e amanhã! Aqui você encontrará todas as informações sobre transmissões, a agenda de partidas e tudo o que está acontecendo na TV, no tablet ou no celular. Saiba quais partidas serão transmitidas pela Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e outros canais de TV aberta e assinatura em todo o mundo. Hoje teremos jogos da Copa do Nordeste, Champions League, Liga dos Campeões, campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América e muitas outras disputas, confira tudo. Quando a rodada terminar, você também poderá ver os gols e melhores momentos da rodada.

Clique no link de cada jogo para obter informações completas sobre a partida, como escalações, estatísticas e muito mais. Esteja sempre atualizado e não perca nenhum lance dos principais campeonatos de futebol do mundo.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA HOJE (27/06)

Taça Libertadores

19:00 Athletico-PR x Alianza Lima Rodada 6 19:00 Libertad x Atlético-MG Rodada 6 21:00 River Plate x The Strongest Rodada 6 21:00 Fluminense x Sporting Cristal Rodada 6 21:00 Olimpia x Melgar Rodada 6 21:00 Atlético Nacional x Patronato

Campeonato Brasileiro Série B

19:00 Criciúma x CRB 19:00 Chapecoense x Sport 21:30 Vila Nova x Tombense 21:30 Novorizontino x Botafogo-SP

Copa Sul-Americana

19:00 San Lorenzo x Estudiantes de Mérida Rodada 6 19:00 Palestino x Fortaleza Rodada 6 21:30 São Paulo x Tigre Rodada 6 21:30 Tolima x Puerto Cabello

Campeonato Brasileiro Série C

20:00 Botafogo-PB x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série D

20:00 Potiguar de Mossoró x Pacajus Rodada 10 20:00 Sergipe x Cruzeiro-AL

Campeonato Carioca Série A2

15:00 Araruama x America-RJ

ARGENTINA Copa Argentina

17:10 Godoy Cruz x Defensores Unidos –

Liga dos Campeões – Preliminar

10:00 Atletic Escaldes x Buducnost 16:00 Tre Penne x Breidablik –

AMÉRICA DO NORTE E CENTRAL Copa Ouro

20:00 Canadá x Guadalupe – 21:45 Guatemala x Cuba

BRASIL Campeonato Baiano 2

15:00 Juazeiro x Unirb

