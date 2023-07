Estes são os pratos mais icônicos do Brasil

Todos sabem, ou pelo menos já ouviram, que a cozinha sul-americana é muito rica. É uma mistura de influências culturais, especiarias e história que lhe dá aquele toque especial.

O Brasil, considerado por muitos como um dos destinos gastronômicos mais populares, não poderia ser deixado de fora desta lista. A culinária brasileira é uma mistura de influências europeias, indianas e africanas. Por esta mesma razão, os alimentos regionais variam muito de cidade para cidade.

–>

Alimentos como mandioca, feijão, frutas, milho, batatas e carne estão sempre presentes nos pratos brasileiros. Falar de cozinha brasileira é contar uma história de trocas e adaptações.

SIGA-NOS

Mas quais são as comidas típicas brasileiras?

Talvez esta seja uma questão que esteja na mente de muitas pessoas. Afinal, como o Brasil é um país tão multifacetado e sua culinária é tão variada, na verdade é difícil definir objetivamente uma resposta.

A verdade é que existem muitos pratos típicos deste país tropical, onde cada região é um mundo diferente. Assim, Skokka, juntamente com as garotas de programa do Brasil , comentará algumas das principais da lista.

1- Feijoada

O primeiro lugar na lista é, naturalmente, impossível de ser diferente… A Feijoada não é apenas o prato mais consumido no Rio de Janeiro, mas talvez o mais conhecido da cozinha típica brasileira. Consiste em um guisado de feijão preto com linguiça, carne seca e outras partes menos apreciadas do porco, tais como orelhas, patas e rabo. Acredita-se que a feijoada foi concebida por escravos, que cozinhavam com os alimentos não consumidos de seus senhores, e é precisamente por isso que estas partes do porco foram utilizadas. O prato é normalmente comido com arroz branco, couve e laranja e é surpreendentemente saboroso e original.

2- Farofa

A Farofa não é um prato, mas um acompanhamento. A receita original consiste essencialmente de farinha de mandioca, manteiga e bacon, mas, dependendo do gosto, outros ingredientes como banana, passas e cenouras podem ser adicionados para dar um sabor diferente. A Farofa está sempre presente nos churrascos brasileiros e é um grande acompanhamento da feijoada. Como uma boa escolta é sempre uma das belas acompanhantes Manaus.

3- Acarajé

Este prato típico baiano é fruto da herança africana do Brasil e é amado não só pelos turistas, mas também pelos moradores locais. Consiste em bolinhos, fritos em óleo de dendê e recheados com vatapá (creme saboroso com camarões secos e leite de coco), camarões, vinagrete e pimenta.

A iguaria afro-brasileira é facilmente encontrada nas ruas da Bahia, mas cuidado, quando perguntado se deseja o acarajé quente ou frio, é preciso saber que “quente” significa que é picante e não a temperatura da mesma.

4- Pão de Queijo

Estrela do estado de Minas Gerais, o Pão de Queijo é a refeição perfeita para um lanche ou um café no final da tarde.

Segundo os historiadores, esta receita teve origem nas fazendas de Minas Gerais numa época em que a farinha de trigo era escassa e se buscava substitutos. Não é coincidência que o pão de queijo tenha polvilho, um pó extraído da mandioca, em sua composição.

5- Churrasco

Quando se pensa em uma festa brasileira, se pensa em um churrasco. Tradição no Brasil, a carne grelhada a carvão é um dos principais alimentos consumidos por seus habitantes, que, segundo a história, a consomem desde meados do século XVII, quando o gado era abundante na própria terra.

O churrasco brasileiro inclui carnes vermelhas, como as famosas picanhas, frango, carne de porco, linguiças e pão de alho. Também é comido com arroz, farofa e vinagrete. Uma iguaria que é uma necessidade quando se trata de descobrir a gastronomia do país sul-americano.

Sobremesas

Pudim de leite

Uma das sobremesas mais consumidas pelos brasileiros, o pudim é inspirado nos doces portugueses. É uma receita rápida e fácil de preparar e requer basicamente 4 ingredientes: leite, leite condensado, ovos e açúcar.

Brigadeiro

Quem nunca ouviu falar dessas bolinhas pretas? O brigadeiro é um doce tipicamente brasileiro, inventado precisamente ali, sem influências estrangeiras. Nenhum aniversário, casamento ou evento está completo sem ele. Consiste em uma mistura de leite condensado, manteiga, cacau em pó e chocolate granulado para a cobertura.

Como se pode ver, o Brasil oferece uma enorme gama de propostas para mergulhar na sua cultura culinária, e não faltam opções para apreciar a típica cozinha brasileira e tornar a visita ao país ainda mais gratificante. Para aqueles que querem ter uma experiência ainda mais completa, as excitantes acompanhantes Goiania podem oferecer um serviço de companhia que vai além e torna a estadia no país inesquecível.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais