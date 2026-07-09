Cinema Passeio apresenta produções Atlantique e Maki’la na Mostra Institut Français
O Cinema Passeio apresenta, neste final de semana, duas produções: ‘Atlantique’ e ‘Maki’la’, dentro da Mostra Institut Français de Cinema, em parceria com a Embaixada da França e a Aliança Francesa. As sessões acontecem às 16h e 19h, e os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada exibição. O primeiro cinema público da cidade, que fica no bairro da Torre, foi criado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), e tem sessões gratuitas de sexta a domingo.
“Esta é uma ação que estamos desenvolvendo junto com a Embaixada da França e que fortalece o nosso conceito de termos o Cinema Passeio como um ambiente de formação de plateia. Temos trabalhado muito nessa perspectiva ali no bairro da Torre, numa sala de cinema com muita qualidade técnica e com capacidade de receber um público bom”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.
Ele destacou que, por meio dessa parceria da Prefeitura e da Funjope com a Embaixada da França, o público pode ver filmes com muita qualidade artística e estética da produção contemporânea e clássica do cinema francês. “Só temos a celebrar este momento e estamos justamente fazendo uma homenagem a toda a França”, acrescentou.
Filmes – O filme Atlantique tem direção de Mati Diop. É uma ficção de longa-metragem, com classificação 12 anos. A história acontece num bairro operário de Dakar, onde os operários da construção civil de uma torre futurista, sem receber salário há meses, decidem deixar o país por mar em busca de um futuro melhor. Entre eles, está Souleiman, o namorado de Ada, que está noivo de outra. Poucos dias após a partida dos homens, um incêndio destrói a festa de casamento da jovem, e febres misteriosas acometem as moças da vizinhança. Ada não faz ideia de que Souleiman retornou.
A outra produção que será exibida de sexta-feira a domingo é Maki’la, ficção de longa-metragem dirigida por Machérie Ekwa Bahango e com classificação 16 anos. O filme conta a história de Makila, uma menina de 19 anos que vive na rua desde os 13 anos de idade. Quando ela chegou, foi recebida pelo homem Mbingazor, um delinquente albino, que a apresentou ao modo de viver, ou melhor, para sobreviver na rua: drogas, prostituição, roubo.
Os dois acabam se casando. Tendo se tornado esposa de um chefão, Makila contrata crianças que roubam em troca de proteção e algumas migalhas. Ela para de se prostituir. Makila e Mbingazor são o casal mais respeitado da rua, mas muito rapidamente, seu relacionamento baseado em exploração e violência, começa a incomodar a garota que se sente presa. Ela decide deixar Mbingazor.
Confira a programação
Sexta-feira (10)
16h – Atlantique
Direção: Mati Diop/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – Maki’la
Direção: Machérie Ekwa Bahango/longa-metragem/16 anos/ficção
Sábado (11)
16h – Maki’la
Direção: Machérie Ekwa Bahango/longa-metragem/16 anos/ficção
19h – Atlantique
Direção: Mati Diop/longa-metragem/12 anos/ficção
Domingo (12)
16h – Atlantique
Direção: Mati Diop/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – Maki’la
Direção: Machérie Ekwa Bahango/longa-metragem/16 anos/ficção
Sexta-feira (17)
16h – As aventuras de Azur e Asmar
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – O ódio
Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção
Sábado (18)
16h – As aventuras de Azur e Asmar
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – O ódio
Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção
Domingo (19)
16h – O ódio
Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção
19h – As aventuras de Azur e Asmar
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
Sexta-feira (24)
16h – Hiroshima Meu Amor
Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – Os olhos sem rosto
Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção
Sábado (25)
16h – Hiroshima Meu Amor
Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – Os olhos sem rosto
Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção
Domingo (26)
16h – Hiroshima Meu Amor
Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – Os olhos sem rosto
Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção
Sexta-feira (31)
16h – O Faraó, o Selvagem e a Princesa
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – Rafiki
Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção
Sábado (1º/08)
16h – O Faraó, o Selvagem e a Princesa
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – Rafiki
Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção
Domingo (2)
16h – O Faraó, o Selvagem e a Princesa
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – Rafiki
Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção
Serviço
Local: Espaço Cinema Passeio
Endereço: Avenida Capitão João Freire, 186 – Torre.
Ingressos: retirada gratuita 1 hora antes de cada sessão
Atenção: não é permitida a entrada com alimentos e bebidas na sala de exibição.