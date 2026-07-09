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Cinema Passeio apresenta produções Atlantique e Maki’la na Mostra Institut Français

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O Cinema Passeio apresenta, neste final de semana, duas produções: ‘Atlantique’ e ‘Maki’la’, dentro da Mostra Institut Français de Cinema, em parceria com a Embaixada da França e a Aliança Francesa. As sessões acontecem às 16h e 19h, e os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada exibição. O primeiro cinema público da cidade, que fica no bairro da Torre, foi criado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), e tem sessões gratuitas de sexta a domingo.

“Esta é uma ação que estamos desenvolvendo junto com a Embaixada da França e que fortalece o nosso conceito de termos o Cinema Passeio como um ambiente de formação de plateia. Temos trabalhado muito nessa perspectiva ali no bairro da Torre, numa sala de cinema com muita qualidade técnica e com capacidade de receber um público bom”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que, por meio dessa parceria da Prefeitura e da Funjope com a Embaixada da França, o público pode ver filmes com muita qualidade artística e estética da produção contemporânea e clássica do cinema francês. “Só temos a celebrar este momento e estamos justamente fazendo uma homenagem a toda a França”, acrescentou.

Filmes – O filme Atlantique tem direção de Mati Diop. É uma ficção de longa-metragem, com classificação 12 anos. A história acontece num bairro operário de Dakar, onde os operários da construção civil de uma torre futurista, sem receber salário há meses, decidem deixar o país por mar em busca de um futuro melhor. Entre eles, está Souleiman, o namorado de Ada, que está noivo de outra. Poucos dias após a partida dos homens, um incêndio destrói a festa de casamento da jovem, e febres misteriosas acometem as moças da vizinhança. Ada não faz ideia de que Souleiman retornou.

A outra produção que será exibida de sexta-feira a domingo é Maki’la, ficção de longa-metragem dirigida por Machérie Ekwa Bahango e com classificação 16 anos. O filme conta a história de Makila, uma menina de 19 anos que vive na rua desde os 13 anos de idade. Quando ela chegou, foi recebida pelo homem Mbingazor, um delinquente albino, que a apresentou ao modo de viver, ou melhor, para sobreviver na rua: drogas, prostituição, roubo.

Os dois acabam se casando. Tendo se tornado esposa de um chefão, Makila contrata crianças que roubam em troca de proteção e algumas migalhas. Ela para de se prostituir. Makila e Mbingazor são o casal mais respeitado da rua, mas muito rapidamente, seu relacionamento baseado em exploração e violência, começa a incomodar a garota que se sente presa. Ela decide deixar Mbingazor.

Confira a programação

Sexta-feira (10)

16h – Atlantique

Direção: Mati Diop/longa-metragem/12 anos/ficção

19h – Maki’la

Direção: Machérie Ekwa Bahango/longa-metragem/16 anos/ficção

Sábado (11)

16h – Maki’la

Direção: Machérie Ekwa Bahango/longa-metragem/16 anos/ficção

19h – Atlantique

Direção: Mati Diop/longa-metragem/12 anos/ficção

Domingo (12)

16h – Atlantique

Direção: Mati Diop/longa-metragem/12 anos/ficção

19h – Maki’la

Direção: Machérie Ekwa Bahango/longa-metragem/16 anos/ficção

Sexta-feira (17)

16h – As aventuras de Azur e Asmar

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – O ódio

Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção

Sábado (18)

16h – As aventuras de Azur e Asmar

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – O ódio

Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção

Domingo (19)

16h – O ódio

Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção

19h – As aventuras de Azur e Asmar

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

Sexta-feira (24)

16h – Hiroshima Meu Amor

Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção

19h – Os olhos sem rosto

Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção

Sábado (25)

16h – Hiroshima Meu Amor

Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção

19h – Os olhos sem rosto

Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção

Domingo (26)

16h – Hiroshima Meu Amor

Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção

19h – Os olhos sem rosto

Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção

Sexta-feira (31)

16h – O Faraó, o Selvagem e a Princesa

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – Rafiki

Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção

Sábado (1º/08)

16h – O Faraó, o Selvagem e a Princesa

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – Rafiki

Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção

Domingo (2)

16h – O Faraó, o Selvagem e a Princesa

Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação

19h – Rafiki

Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção

Serviço

Local: Espaço Cinema Passeio

Endereço: Avenida Capitão João Freire, 186 – Torre.

Ingressos: retirada gratuita 1 hora antes de cada sessão

Atenção: não é permitida a entrada com alimentos e bebidas na sala de exibição.

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