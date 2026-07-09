Partido Novo muda comando na Paraíba e mira articulação sobre alianças na direita

Empresário José Carneiro, do Partido Novo. Reprodução

O empresário Zé Carneiro deixou o comando do partido Novo na Paraíba e vai se dedicar às articulações eleitorais da legenda visando as Eleições de outubro. O Diretório Estadual passou a ser comandado por Pedro Régis, que ocupava a vice-presidência da agremiação.

De acordo com Carneiro o objetivo da sigla com a mudança é se “projetar” para o eleitorado com o avanço do calendário eleitoral. Entre os principais alvos está uma aliança com o Partido Liberal (PL) e a possibilidade de uma composição oficial na chapa do senador Efraim Filho, pré-candidato ao Governo do Estado.

“O Novo quer ser um player importante, para que o eleitor considere, tenha ciência e, principalmente, tenha possibilidade de escolher o Novo. Por isso, temos feito esse grande esforço de trazer até aqui as nossas pré-candidaturas”, afirmou.

Composição com o PL

Em entrevista à CBN Paraíba, Carneiro traçou um histórico da relação entre Novo e Partido Liberal na Paraíba (PL) e voltou a defender a manutenção dessa aliança para 2026. “Nosso diálogo com o presidente do PL, Efraim Filho, é muito franco, direto, aberto, sem interlocutores”, informou.

“Temos a certeza que a direita caminhando unida pode efetivamente mudar o cenário e fortalecer o desejo do eleitor paraibano. E é por isso que fizemos essas movimentações, é por isso que nos colocamos sempre no diálogo, sem fechar portas e consolidando nossos esforços”, disse.

Questionado se ele próprio se coloca como alternativa para compor com o PL, José Carneiro disse que o objetivo é de articular a unidade da direita em torno de pautas programáticas, mas ressaltou que o Novo não fecha portas.

“O Novo não fecha nenhuma porta, está pronto para fazer os movimentos necessários, consolidando o nosso esforço”, afirmou.