Procon-JP realiza 83 pesquisas de preços no primeiro semestre de 2023; só para combustíveis foram 26

04/07/2023 | 18:00 | 51

O setor de pesquisas da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa realizou 83 levantamentos de preços nos seis primeiros meses de 2023, coletando e comparando valores de produtos que fazem parte do dia a dia do consumidor, a exemplo dos combustíveis, com o Procon-JP visitando, este ano, 26 vezes os postos para levantamento de preços.

A pesquisa do Procon-JP também tem o objetivo de monitorar o mercado, principalmente de produtos ‘obrigatórios’ na rotina dos consumidores, como os combustíveis (realizadas semanalmente), gás de cozinha, pão francês, carnes, hortifrutigranjeiros e artigos básicos de feira e de material de limpeza e de higiene pessoal (realizadas quinzenalmente). Todas estas pesquisas são comparativas.

O secretário Rougger Guerra explica que levantamentos de preços como as de combustíveis e gás de cozinha não têm apenas a função de indicar onde o consumidor pode encontrar os produtos mais baratos, mas, também, monitorar pontualmente o mercado, para garantir que não haja abusividade nos preços praticados para o consumidor.

“Acompanhamos os preços dos combustíveis semanalmente, de forma rotineira, mas, principalmente, quando dos anúncios de aumento ou de redução por parte da Petrobras, uma forma de dá subsídios às fiscalizações do Procon-JP para garantir o preço correto nas bombas. E o mesmo ocorre com o gás de cozinha. Tudo para ajudar o consumidor pessoense”, frisou Rougger Guerra.

Sazonais – O Procon-JP também oferece ao pessoense a escolha nos preços de produtos que são considerados sazonais, considerando as datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Namorados, Pais, Crianças, festas juninas e de Natal, coletando e comparando valores para manter o consumidor informado e oferecendo opções de economia.

