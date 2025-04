Homem ferido em ataque na UEPB retorna ao trabalho na volta às aulas: ‘não é fácil’

Copista que sobreviveu a ataque na UEPB volta ao trabalho após 24 dias. Foto: Reprodução/TV Paraíba.

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) retomou, nesta segunda-feira (28), as aulas em Campina Grande, 24 dias após a suspensão provocada por um ataque a tiros que deixou um homem morto e outro ferido. Wesley Porto é o copista que sobreviveu ao atentado dentro da Central de Aulas.

Ainda em recuperação, Wesley relatou as dificuldades de voltar ao local do crime. “Não é fácil, já vim umas duas vezes antes, mas hoje que realmente estamos voltando às aulas, tá muito difícil assim de cair a ficha”, afirmou.

O atentado aconteceu no dia 3 de abril. Wesley estava trabalhando na copiadora quando o atirador chegou.

“Chegou normal, como um cliente. Perguntou pelo nome e falou alguma coisa com Keine que eu não tinha entendido. Só vi o semblante de Keine, muito desesperado”, lembrou o copista.

Keine Diniz, sócio de Wesley na copiadora, foi atingido pelos disparos e não resistiu. Wesley também ficou ferido, mas conseguiu sobreviver.

Epitácio Oliveira também tem uma copiadora na universidade e relembrou a tensão daquele dia. “A gente tá tentando digerir da melhor forma possível. Não foi fácil, não. Não dá para a gente mensurar a aflição que a gente passou aqui, não”, disse.

Mudanças na segurança

Para o retorno das atividades, a UEPB reforçou a segurança na Central de Aulas. Agentes de portaria foram distribuídos em todas as entradas e passaram a usar bastões e correntes disciplinares para controlar o fluxo de pessoas.

Corredores que antes ficavam fechados agora permanecem abertos para facilitar o acesso às rampas e escadarias. A decisão foi tomada depois que uma estudante, durante a correria no dia do ataque, pulou do primeiro andar para fugir dos disparos.

A universidade também estuda instalar catracas de identificação facial, digital ou por cartão, além de reforçar a iluminação e criar rotas de fuga com escadas externas. As propostas foram anunciadas no dia 15 de abril, mas ainda não há prazo para a implementação.

Alterações no calendário acadêmico

Por conta da suspensão das aulas, o Conselho de Ensino da UEPB decidiu estender o calendário do período 2025.1. As atividades no campus de Campina Grande seguirão até 27 de junho, e o registro de notas poderá ser feito até 11 de julho. A medida não se aplica a outros campi da instituição.

Relembre o ataque na UEPB

Homem foi morto dentro do Campus I da UEPB. Foto: Geraldo Jerônimo/TV Paraíba.

Keine Diniz, de 40 anos, foi morto a tiros dentro da copiadora em que era sócio, junto com Wesley Porto, em 3 de abril. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito do ataque, Flávio Medeiros, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa e descobriu que ela estaria se relacionando com Keine.

O atirador usou uma pistola calibre 38, comprada e registrada legalmente em janeiro. Após o crime, Flávio dirigiu até uma estrada e atirou contra a própria cabeça. Ele foi socorrido em estado grave e morreu na manhã do dia 4 de abril no Hospital de Trauma de Campina Grande.

Durante a confusão, uma estudante pulou do primeiro andar do prédio e um idoso de 60 anos teve um pico de pressão por causa do susto. Ambos receberam atendimento médico e tiveram alta.