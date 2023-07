Lageiro Seco

Estação Cabo Branco resgata história da quadrilha junina mais antiga do Brasil com exposição nesta quarta-feira

04/07/2023 | 13:00 | 49

A menos de uma semana do fim das festas de São João, a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no bairro do Altiplano Cabo Branco, resgata nesta quarta-feira (05) o espírito junino do pessoense com a Mostra Lageiro Seco. A exposição sobre a história da quadrilha junina da Capital que soma vários títulos em eventos da Paraíba ao longo dos anos, vai ser aberta ao público em geral, com entrada gratuita, a partir das 16 horas.

A exposição que contará os 76 anos de existência da Lageiro Seco e dos muitos títulos conquistados em campeonatos pelo Brasil, ficará disponível para visitação na rampa da Estação até 29 de julho, segundo informações do diretor do espaço, Olié Martins. Durante esse período, o público terá acesso a toda história da quadrilha através de vídeos, fotografias e troféus, além dos figurinos usados pelos componentes desde a sua criação.

“Estamos falando da quadrilha mais antiga do Brasil e bicampeã municipal, que este ano comemora seus 76 anos de existência e muitos títulos nos campeonatos Brasil a fora. A Lageiro Seco, nasceu no bairro do Róger e dá voz a cultura popular nordestina com muito encanto e beleza nos roteiros, figurinos, coreografias e músicas criadas todos os anos para enriquecer suas apresentações”, destaca Amanda Costa, curadora da Estação Cabo Branco.

Ela disse que a Lageiro Seco surpreende a cada ano com sua resistência e compromisso social. “É por isso que a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes tem a satisfação de receber a quadrilha mais antiga do Brasil para levar aos nossos visitantes a história da Cultura Popular Paraibana”, finalizou.

A Estação Cabo Branco é administrada pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), e mantém uma programação gratuita e variada durante todo o ano, com realização de diversos eventos e abertura de visitação às escolas públicas, privadas e universidades da Paraíba.

Serviço: O espaço está aberto ao público em geral de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h . A tarde funciona das 14h às 17h. No caso de instituições de ensino que desejam levar grupos de alunos para visitação, é preciso fazer o agendamento no seguinte endereço eletrônico: linktr.ee/estacaocabobranco.