Festival de Quadrilhas Juninas

Semob-JP reforça viagens noturnas de ônibus e prepara esquema de trânsito e transporte

06/06/2023 | 21:00 | 106

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), preparou um esquema especial de trânsito e transporte para garantir a segurança viária no Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e o Estadual, que vai acontecer desta quarta-feira (7) até o dia 16 de junho, no estacionamento do estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, agentes de mobilidade estarão realizando o monitoramento do trânsito no local e o transporte coletivo vai receber um reforço para atender os usuários que forem prestigiar o evento. “Vamos reforçar a operação noturna, proporcionando viagens em horários extras durante a madrugada e os agentes de mobilidade vão orientar os condutores oferecendo um trânsito seguro e sem transtornos”, explicou.

A Diretoria de Operações (Diope) da Semob-JP vai realizar bloqueios e desvios, começando pelo isolamento do terminal do bairro do Cristo, para facilitar a manobra dos coletivos. Para garantir a mobilidade em torno da estrutura do evento, agentes de mobilidade estarão orientando os veículos no entorno do Estádio Almeidão. A única alteração na circulação ocorrerá na Rua José Paulino Costa Filho, onde os condutores só poderão transitar no sentido Cristo/BR-230, ou seja, quem seguir da BR-230 não poderá acessar a rua lateral ao ginásio O Ronaldão e deverá seguir pela alça de acesso à Rua José Américo.

Transporte público – Para o público que for ao festival, estarão disponíveis as linhas circulares 3200 e 2300. As linhas 204, 203 e 207 serão reforçadas, a partir das 17h30, com saída do Centro da cidade e passarão pelo Almeidão. Os ônibus de cada empresa serão disponibilizados à espera dos passageiros ao final do evento, onde os usuários vão embarcar com destino para os bairros. Agentes de mobilidade e os fiscais das empresas vão auxiliar os destinos de acordo com a demanda e, caso haja necessidade, serão disponibilizados mais veículos.