Em João Pessoa

Centro de Atendimento ao Turista funciona o ano inteiro com informações sobre hospedagem e opções de lazer

07/07/2023 | 19:00 | 79

Os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), da Secretaria de Turismo (Setur-JP) da Prefeitura de João Pessoa estão abertos para atender turistas do estado, nacionais e internacionais durante todo o ano. Para as férias de julho de 2023 a cidade de João Pessoa figura no ranking das 10 cidades mais buscadas do país, de acordo com levantamento feito pela Decolar – empresa de viagens líder da América Latina – sobre destinos nacionais mais procurados para hospedagem nas férias do mês de julho, divulgada no mês de maio.

Nos Centros de Atendimento ao Turista, as equipes da Setur passam informações sobre hospedagem e opções de lazer na Capital. Em João Pessoa, os turistas dispõem de opções de hospedagem em hotéis e pousadas para preferências e bolsos diversos. Os passeios podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Nos intervalos os turistas podem se deliciar com a culinária local em bons bares e restaurantes.

“Estamos à disposição para quem visita João Pessoa e também para a população local, para informar as melhores programações e espaços para ter uma melhor experiência na cidade, sejam elas culturais, ecológicas, históricas e levem boas lembranças e um desejo de retornar outras vezes”, ressaltou Shirley Oliveira, coordenadora dos CATs. Segundo ela, os locais mais visitados na Capital são o Centro Histórico e as praias. “Os pedidos mais comuns são sobre a localização de pontos turísticos e locais para alimentação”.

A Prefeitura disponibiliza para a população e turistas quatro pontos fixos e uma unidade móvel de atendimento da Secretaria de Turismo, além de uma linha telefônica (83) – 98160-8403, links nas redes sociais @visite.joaopessoa e no site da Prefeitura.

As unidades fixas estão situadas na Orla de Tambaú; no Centro Histórico (na Igreja de São Francisco); Bosque dos Sonhos (ao lado do Farol do Cabo Branco, ponto extremo oriental das Américas), e no Mercado de Artesanato Paraibano (MAP), na Avenida Ruy Carneiro.

A Secretaria de Turismo conta, ainda, com o atendimento volante que funciona em um veículo (van), que circula diariamente nas áreas de maior potencial turístico da Capital, a exemplo do Busto de Tamandaré, Centro Histórico e o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica).

Polos extras – Durante períodos de alta estação e férias escolares a Setur trabalha com pontos de atendimentos extras, instalados no Polo da Lagoa do Parque Solon de Lucena, Centro da cidade, e no Polo do Busto de Tamandaré, na divisa das praias de Tambaú e Cabo Branco.

CATs – Dias e horários de funcionamento:

Centro Cultural São Francisco Terça-feira a sábado das 9h às 16h Domingos, das 9h às 15h;

Bosque dos Sonhos Todos os dias das 9h às 17h;

Tambaú Segunda a sexta-feira das 9h às 21h Sábado/domingo/feriado das 9h às 19h;

Mercado de Artesanato Paraibano (MAP) Domingo a domingo das 9h às 18h;

Unidades volantes Centro Histórico e no Busto de Tamandaré Manhã e à tarde Parque Arruda Câmara Finais de semana



Mais informações:

(83) – 98160-8403

@visite.joaopessoa

http://joaopessoa.pb.gov.br