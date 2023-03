ASSISTIR AO VIVO Ituano x Santos COM IMAGENS Campeonato Paulista, o Paulistão 2023, HOJE (05/03), PALPITES

O jogo entre Ituano x Santos acontece HOJE (05/03) às 16 hs. O mandante da partida é Ituano que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2023, também conhecido como Paulistão 2023.

AO VIVO COM IMAGENS: Ituano x Santos

A primeira fase do paulistão será composta por 12 rodadas, com os times enfrentando os demais times dos outros grupos, sendo que os dois piores times no geral caem para a Série A2. Já os dois melhores de cada grupo de avançarão e se enfrentam nas quartas de final, em jogo único. Nas semifinais também será jogo único. Já na final será jogo de ida e volta.

O Campeonato Paulista DE 2023 CONTA com uma novidade em sua transmissão. Os direitos foram repassados à RECORDTV por 2 anos. A FPF também pode transmitir jogos em outras plataformas de streaming, mas a preferência é sempre a TV aberta. O PRemiere também transmite, além do Paulistão TV

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

PALPITES

16:00 Botafogo-SP 1 x 2 São Paulo Rodada 12 16:00 Ferroviária 1 x 1 Inter de Limeira Rodada 12 16:00 Guarani 0 x 2 Palmeiras Rodada 12 16:00 Ituano 0 x 1 Santos Rodada 12 16:00 Mirassol 2 x 0 Portuguesa Rodada 12 16:00 São Bento x Bragantino Rodada 12 16:00 São Bernardo 2 x 0 Água Santa Rodada 12

ESCALAÇÕES

Ituano: Jefferson Paulino, Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio; André Luiz, Marcelo Freitas e Eduardo Person; Yago, Paulo Victor e Rafael Silva. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Santos: João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Assistir Ituano x Santos pelo Campeonato Paulista HOJE (05/03) às 16 hs – PAULISTÃO AO VIVO

Todos os jogos dos grandes de São Paulos poderão ser transmitidos pelA RECORD TV, mas apenas para alguns estados. Este é serviço de assinatura da Globo. Esta partida válida pelo Campeonato Paulista poderá ser transmitida pela TV aberta e fechada. O PRemiere também transmite, além do Paulistão TV

Jogo

Ituano x Santos

Paulistão Play, PremiereCanalTransmite?RECORDTV NÃOPAULISTAO PLAY/ FPFsimMRNEWSao vivoPREMIEREsimHBO MAXNÃO

CAMPEONATO PAULISTA 2023: ONDE ASSISTIR, TABELA, REGULAMENTO E GUIA COMPLETO

A tabela do Campeonato Paulista 2023, conhecido também como Paulistão, foi divulgada recentemente pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

GRUPO A

Santos

Botafogo-SP

Inter de Limeira

Red Bull Bragantino

GRUPO B

São Paulo

Água Santa

Guarani

Mirassol

GRUPO C

Corinthians

Ferroviária

Ituano

São Bento

GRUPO D

Palmeiras

Portuguesa

Santo André

São Bernardo

Regulamento do Paulistão 2023

Os clubes enfrentam os times que não estão em seu grupo na primeira fase. Serão 12 rodadas. Os rebaixados serão os dois times com pior campanha geral. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final — em jogo único. As semifinais também terão jogo único. A final terá duas partidas, ida e volta. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo ficaram cada um em seu grupo.

