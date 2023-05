Capacitação

Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa participa de curso de abordagem e alvo localizado

26/05/2023 | 18:30 | 29

Servidores da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa participaram de um curso focado em abordagem e alvo localizado. A capacitação foi realizada, nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26), na sede do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que fica no bairro de Mangabeira. Ao todo, 40 guardas participaram do curso de qualificação profissional.

“O objetivo do curso é qualificar nossos guardas no manuseio de armas e atuação nas ruas de acordo com as condutas e necessidades, ou seja, técnicas de avanço progressivo da força. Com essas capacitações, conseguimos oferecer a nossa população servidores de segurança ainda mais preparados e qualificados e ainda vem muito mais pela frente”, disse João Almeida, secretário de segurança urbana e cidadania de João Pessoa.

O curso em abordagem e alvo localizado é mais um resultado da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa para oferecer mais segurança ao cidadão. A capacitação foi ministrada pelo Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

“João Pessoa ainda é considerada tranquila e isso se deve ao trabalho dos agentes de segurança e que esse curso venha promover mais qualidade nos tipos de abordagens, de que forma e em que casos a força progressiva tem que atuar. Que essa integração entre Governo do Estado e da Prefeitura de João Pessoa possa ser alinhada mais ainda, porque isso só vem a acrescentar e contribuir para segurança pública da nossa cidade e do nosso Estado”, explicou Ronaldo da Silva Porfírio, gerente executivo do Sistema Penitenciário.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, Vitor Freire, falou da importância da evolução do conhecimento e técnicas utilizadas pelo Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) que agora foram também compartilhadas com os servidores da Guarda. “Para gente, é motivo de muita felicidade presenciar um curso como este tão bem realizado e ministrado por um grupo que é referência no assunto. Quero também agradecer aos colegas da tropa que estiveram presentes e se beneficiaram com a capacitação”, observou.

Para Adalberto Cabral, que está na Guarda Civil há 35 anos, esta é uma capacitação diferente. “Esta capacitação é voltada para o manuseio de armas longas e realização de abordagens, então, eu e os meus colegas de farda que estão participando aqui só temos a crescer e o conhecimento levamos para o resto da vida. É muito importante esse curso e que venham outros”, disse.