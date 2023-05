Toda quinta-feira

Pacientes do Instituto Cândida Vargas participam de roda de conversa sobre planejamento familiar

04/05/2023 | 20:30

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, realizou, na manhã desta quinta-feira (4), a Roda de Conversa do Planejamento Familiar com as pacientes atendidas no ambulatório. A atividade tem o objetivo de ofertar um espaço coletivo para orientar as mulheres em idade reprodutiva sobre essa temática. O encontro aconteceu no auditório da maternidade.

A conversa com as pacientes foi sobre educação sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos, entre outros. Para a coordenação, momentos como esses ajudam na autonomia da mulher, respeito aos direitos sexuais e reprodutivos e o planejamento familiar, estimulando o autocuidado e acesso às ações e serviços de saúde.

De acordo com a coordenadora de Psicologia do ICV, Poliana Dantas, os grupos ocorrerão quinzenalmente, todas as quintas-feiras, às 10h, no auditório do ambulatório ICV. “Neste espaço será possível discutir sobre os métodos contraceptivos disponíveis, como, por exemplo, o DIU. A importância do planejamento familiar vai além das orientações, no sentido de garantir a essas mulheres acesso às melhores opções dos métodos e todo um suporte oferecido pela equipe multiprofissional”, disse.

O ICV é referência na oferta do serviço de planejamento familiar. O ambulatório conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. “A atividade visou auxiliar e orientar essas mulheres com ações preventivas e educativas. Além disso, contribuir com a saúde mental da mulher, apresentando novas possibilidades relacionadas ao planejamento familiar, desconstruindo mitos”, explicou Priscila Novais, assistente social especialista em saúde.