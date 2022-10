Secretaria de Saúde oferece serviço de Intérprete de Libras nas emergências da cidade | Prefeitura de Campina Grande – PB

Na semana em que se celebra o Dia Mundial dos Surdos, a Secretaria de Saúde de Campina Grande divulga um importante serviço disponibilizado para a comunidade surda. A pasta oferta Intérprete de Libras (Língua Brasileira dos Sinais) nos serviços municipais de emergência em saúde.

Os pacientes ou acompanhantes podem solicitar o serviço na recepção das unidades. O próprio recepcionista, quando identifica a necessidade, também pode solicitar a presença do intérprete. Os profissionais de saúde que sentirem esta necessidade também podem fazer a solicitação.

O serviço é ofertado nos hospitais municipais Pedro I e Dr. Edgley, e nas duas Unidades de Pronto Atendimento 24h, as UPAs do Alto Branco e do Dinamérica. O serviço fica à disposição em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Os intérpretes são lotados na UPA Dinamérica e, quando acionados, deslocam-se até a unidade onde o paciente surdo precisa da interação com o intérprete. Para acionar o profissional, a unidade hospitalar demandante deve entrar em contato com a direção da UPA Dinamérica.

O serviço está em conformidade com o Decreto 5.626/2005, que prevê a inclusão plena das pessoas surdas nos serviços públicos de assistência à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) com atendimento de profissionais habilitados para atuarem na interpretação e tradução da Libras.

“Imagine que você viaja para outro país e não sabe falar a língua nativa deles. Deve ser muito complicado não conseguir pedir coisas simples. É o que na maioria das vezes acontece com a comunidade surda, ao chegar em locais em que as pessoas não conhecem a Libras ou não tem um profissional qualificado para isso. Por trabalhar em ambiente hospitalar é prazeroso ver as pessoas surdas conseguindo um atendimento com qualidade, em que eles conseguem explicar o que estão sentindo e serem tratados sem barreiras para comunicação”, disse a intérprete Tassila Barros.

Codecom