CBF adia jogos dos times gaúchos até 27 de maio; Botafogo-PB x São José está na lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta terça-feira (7) que os jogos dos times gaúchos estão adiados até o dia 27 de maio. A medida foi tomada por conta do desastre natural que assola o estado do Rio Grande do Sul. As partidas que não envolvem equipes gaúchas acontecerão normalmente.

Chegou a ser cogitado, após um pedido conjunto de Grêmio, Internacional e Juventude, que todas as competições organizadas pela CBF fossem paralisadas, por conta das inundações no Rio Grande do Sul. No entanto, a entidade optou apenas pelo adiamento apenas dos jogos envolvendo os times gaúchos. Com isso, partidas nas séries A, C e D do Campeonato Brasileiro, além de confrontos pela Copa do Brasil, serão adiados por 20 dias.

O comunicado oficial foi feito no site da CBF e deixa claro que a medida também abrange os jogos dos times gaúchos que seriam realizados fora do Rio Grande do Sul. Com isso, a partida entre Botafogo-PB e São José, que aconteceria no Almeidão, no dia 18 de maio, compõe a lista de confrontos oficialmente adiados.

As inundações no Rio Grande do Sul já haviam afetado alguns jogos da Série A do Brasileirão e da Copa do Brasil, a exemplo do clássico entre Internacional e Juventude, que foi a única partida da 3ª fase da Copa do Brasil que não aconteceu. Agora, pela mesma competição, a chave entre Grêmio e Operário-PR também está inclusa na lista de adiamentos.

Jogos dos times gaúchos adiados na Série A do Brasileirão

Atlético-MG x Grêmio (6ª rodada)

Internacional x Juventude (6ª rodada)

Grêmio x Bragantino (7ª rodada)

Cuiabá x Internacional (7ª rodada)

Fluminense x Juventude (7ª rodada)

Internacional x São Paulo (8ª rodada)

Juventude x Vitória (8ª rodada)

Flamengo x Grêmio (8ª rodada)

Jogos dos times gaúchos adiados na Copa do Brasil

Internacioanl x Juventude (3ª fase Copa do Brasil – ida)

Grêmio x Operário (3ª fase Copa do Brasil – volta)

Juventude x Internacional (3ª fase Copa do Brasil – volta)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.