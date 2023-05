Agentes multiplicadores

Alunos da rede municipal participam de projeto de educação socioambiental sobre arboviroses

16/05/2023 | 21:00 | 50

Aprender para saber como prevenir. Com esse propósito que as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Educação e Cultura (Sedec) de João Pessoa colocaram em prática o projeto de educação socioambiental de prevenção das arboviroses. As atividades começaram nesta terça-feira (16), com alunos da Escola Municipal Anayde Beiriz, no Bairro das Indústrias.

A iniciativa coloca como multiplicadores das ações milhares de estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Nesta primeira etapa, além da Anayde Beiriz, também participam os alunos das Escolas Municipais Antônio Nominando Diniz, Cantalice Leite Magalhães, Edme Tavares de Albuquerque e Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque.

Para Marcos Freitas, diretor da Anayde Beiriz, a execução do projeto tem uma importância imensurável na educação infantil. “Esse projeto é de extrema importância e ele tem de ser massificado junto às nossas comunidades escolares, para que façamos dos nossos alunos agentes multiplicadores no combate à dengue e demais endemias, gerando uma prevenção junto às suas respectivas comunidades”, ressaltou.

A diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa, Raquel Moraes, afirmou que a SMS está apresentando às crianças a importância da prevenção contra as arboviroses e que o trabalho se estenderá por todas as escolas municipais da Capital. “Começamos por uma área onde tivemos um número considerável de notificações de arboviroses. As crianças podem ser nossas parceiras, levando informações de qualidade para dentro das suas comunidades. Elas estarão identificando os possíveis focos, assim como orientando seus pais para combater de forma correta as arboviroses. Acredito que teremos aqui milhares de pequenos multiplicadores”, pontuou.

O trabalho nas unidades escolares do município está sendo realizado por técnicos da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Ambiental da SMS, junto aos técnicos do Programa Saúde na Escola, equipes de saúde da família e profissionais da rede municipal de ensino.