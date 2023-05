Botafogo-PB x Pouso Alegre: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe















A Série C do Campeonato Brasileiro terá continuidade no próximo fim de semana, e Botafogo-PB x Pouso Alegre será uma das partidas que marcará a 4ª rodada da competição nacional. O jogo acontecerá no Almeidão, em João Pessoa, a partir das 19h do sábado (20).

Botafogo-PB x Pouso Alegre pela Série C

Os dois times vivem situações muito parecidas na Série C. A diferença entre eles na tabela de classificação é de apenas um ponto. Mas é o Belo que está na frente, com sete pontos e invicto. O Alvinegro da Estrela Vermelha chega para a partida vindo de um bom resultado contra o América-RN. O empate em 2 a 2 contra a equipe potiguar, fora de casa, atendeu às expectativas do torcedor.

Jogadores do Botafogo-PB treinando na Maravilha do Contorno — Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB

Já o Pouso Alegre vai a João Pessoa depois de conhecer a sua primeira derrota na Série C. Jogando em casa, a equipe mineira recebeu o São Bernardo, líder da competição, e perdeu por 2 a 0. Mas a derrota do adversário não é sinônimo de jogo fácil para o Belo. Antes de sofrer o seu primeiro revés na competição, o Dragão das Alterosas acumulou duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

Onde acompanhar Botafogo-PB x Pouso Alegre pela Série C

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da bola rolar no Almeidão, o TR do ge entra em campo.

uma hora antes da bola rolar no Almeidão, o TR do entra em campo. Onde ouvir: nas ondas do rádio, o torcedor fica bem informado e acompanha cada detalhe de Botafogo-PB x Pouso Alegre na Rádio CBN . A narração será de Raelson Galdino , com comentários de Phillipy Costa e reportagens de Fábio Hermano e Max Oliveira .

nas ondas do rádio, o torcedor fica bem informado e acompanha cada detalhe de Botafogo-PB x Pouso Alegre na Rádio . A narração será de , com comentários de e reportagens de e . Onde assistir ao vivo: os serviços de streaming Nosso Futebol e DAZN transmitem a partida ao vivo.

Como comprar ingressos

Os ingressos para a partida estão sendo vendido desde as 14h da terça-feira (16). Os preços variam entre R$ 15 e R$ 100. No Almeidão, a venda acontecerá no sábado, a partir das 9h.

Como comprar: mais informações no Instagram do Botafogo-PB.

Dia, horário e local

Sábado (20)

19h

Estádio Almeidão, em João Pessoa

Prováveis escalações

BOTAFOGO-PB: Mota, Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mario; Natan Costa, Netinho e Marco Antônio; Bismark, Jailson e Bruno Paraíba. Téc.: Felipe Surian.

Mota, Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mario; Natan Costa, Netinho e Marco Antônio; Bismark, Jailson e Bruno Paraíba. Felipe Surian. POUSO ALEGRE: Rafael Pascoal, Weriton, Rayan, Renato Vishi e Nathan; Djalma, Igor Pereira e Patrick Allan; César, Ingro e Jonathan. Téc.: Roger Silva.

Dia a dia do Botafogo-PB

SÁBADO (13.mai)

O time enfrentou o América-RN , na Arena das Dunas, em Natal. O jogo terminou empatado em 2 a 2. Iago e Wallace Pernambucano marcaram para os donos da casa. Jailson e Marco Antônio foram os autores dos gols alvinegros.

DOMINGO (14.mai)

O elenco ganhou um dia de folga após o jogo contra o América-RN.

SEGUNDA-FEIRA (15.mai)

Durante a manhã, não aconteceu nenhuma atividade. À tarde, houve treinamento e reapresentação do elenco no CT da Maravilha do Contorno. O volante Netinho concedeu entrevista coletiva.

TERÇA-FEIRA (16.mai)

O elenco voltou aos trabalho pela manhã, quando fez um trabalho físico. À tarde, o treinador Felipe Surian fez um trabalho tático, na Maravilha do Contorneio.

botafogo-pb

botafogo-pb x pouso alegre

destaques

pouso alegre

Gabriel Abdon

Graduando em jornalismo pela UEPB. Estagiário do ge. Guarabirense por natureza. Mulunguense de coração.

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

