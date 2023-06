Ação educativa

Projeto Praia Limpa é realizado neste domingo pela Prefeitura de João Pessoa

10/06/2023 | 08:00 | 38

A Prefeitura de João Pessoa realiza, neste domingo (11), mais uma atividade do projeto Praia Limpa. A ação educativa, alusiva ao Mês do Meio Ambiente, terá concentração às 8h30 no Busto de Tamandaré. A iniciativa envolve equipes da Secretaria do Meio Ambiente (Semam) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), e tem nesta edição a parceria do Sindicato dos Condomínios e Porteiros (Secovi-PB).

A programação do Praia Limpa, segundo Suellen Finizola, coordenadora de Eventos da Semam, começará com a apresentação do grupo de percussão da Emlur, o Baticumlata, seguido de um café da manhã para os participantes. Ainda no local, a Emlur fará a distribuição de protetores solares, luvas e sacos descartáveis.

Em seguida, as equipes serão distribuídas em quatro pontos estratégicos da orla: Busto de Tamandaré e as praias de Cabo Branco, Manaíra e Bessa. Os grupos então farão o recolhimento dos resíduos descartados de forma incorreta nas areias das praias. Depois, os agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) se encarregarão do recolhimento para o destino final.

“Vale salientar que, desta vez, o setor privado buscou a parceria com a Prefeitura nesta ação de limpeza das praias, através dos Sindicatos dos Condomínios e Porteiros, o que mostra o grau de conscientização do Secovi-PB. Isso demonstra que as ações da Prefeitura em defesa do meio ambiente estão surtindo efeito”, ressaltou Suellen Finizola.

Desde o início de junho, a Semam vem realizando atividades referentes ao Mês do Meio Ambiente, a exemplo da ação educativa do Projeto Mares Sem Plástico e o plantio de mudas de árvores nativas no Parque Parahyba II, no Bessa. A programação segue até o próximo dia 15, com a realização de palestras temáticas sobre a causa animal, práticas sustentáveis nas empresas, entre outros temas.

Ações do Mês do Meio Ambiente:

Domingo (11)

8h30 – Praia Limpa (equipes da Semam e Emlur)

Local: Busto de Tamandaré

Terça-feira (13)

8h30 às 12h – Lançamento do Programa Viva o Verde! (Semam)

Local: Uniesp (Bloco Central – Auditório Master)

14h às 17h – Painel Mobilidade Sustentável (Semob)

14h às 16h – Oficina de Horta Suspensa

Local: Uniesp (Bloco Central – Sala 303)

14h às 17h – Painel Federalismo Ecológico (participação da UFPB, Guarda Civil Metropolitana, Coordenação Nacional de Licenciamento, Iphan, Centro Nacional de Arqueologia)

Local: Uniesp (Bloco Central – Auditório Executivo)

14h às 16h – Exposição Maquete Verde que te quero ver (Escola Municipal Celso Furtado)

Local: Uniesp (Hall do Bloco Central)

Quarta-feira (14)

9h às 12h – VI Fórum de Sustentabilidade e Meio Ambiente

Local: Uniesp (Bloco Central – Auditório Executivo)

9h às 12h – Painel Diretrizes dos Recursos Hídricos e Sólidos

Local: Uniesp (Bloco Central – Auditório Master)

9h às 12h – Sala de Informática Hackathon (Secitec-JP)

Local: Uniesp (Bloco Central)

14h às 17h – Fórum de Educação Ambiental e Zoo

Local: Uniesp (Bloco Central – Auditório Master)

14h às 17h – Hackathon (Secitec-JP)

Quinta-feira (15)

9h às 12h – Encerramento do Mês do Meio Ambiente

Programação:

Palestra Temática Causa Animal – Município de João Pessoa;Palestra ESG (Environmental, Social and Governance) – Práticas Sustentáveis nas Empresas – Instituto Solidariedade;

Entrega dos Selos Ambientais;

Encerramento do Hackathon

Local: Uniesp (Bloco Central – Auditório Master)