Oportunidade de emprego

Sine-JP disponibiliza 102 vagas de trabalho nesta segunda-feira

09/10/2022 | 15:00 | 51

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana disponibilizando 102 vagas, que abrangem mais de 50 funções diferentes. As oportunidades são válidas a partir desta segunda-feira (10). Para concorrer, é necessário agendar o atendimento pela internet. Confira as vagas aqui.

Com a aproximação do fim de ano, a área de vendas segue em alta. No destaque, a lista traz 15 oportunidades para vendedor de serviços; quatro, para vendedor interno; três, para vendedor pracista; e outras três, para consultor de vendas. Todas elas exigem Ensino Médio completo e experiência na função.

A relação tem ainda oito postos de emprego para costureira; quatro, para auxiliar de cozinha; três, para supervisor de logística; dois, para técnico em eletrônica; um, para técnico em contabilidade; um, para gerente de restaurante; um, para empregada doméstica; um, para camareira; entre outros.

Também há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD): cinco, para atendente de telemarketing; duas, para consultor de vendas; uma, para almoxarife; uma, para assistente administrativo; uma, para promotor de vendas; uma, para servente de obras;

Agendamento – Os interessados em qualquer vaga de emprego oferecida devem acessar o link agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br para fazer o agendamento, bem como consultas de todas as vagas disponíveis ou atualização cadastral.

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.