Semana do feriadão inicia com 49 oportunidades de emprego em Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

Maioria das vagas é direcionada às pessoas com deficiência com experiência nas funções administrativas

A semana do feriadão em comemoração ao aniversário da cidade e padroeira do Brasil, inicia com 49 oportunidades de trabalho, por meio do Sine Municipal. A maioria das vagas é para o cidadão com deficiência física, para atuar em diversas funções administrativas.

Todos os interessados nas oportunidades disponíveis podem procurar o Sine-CG presencialmente apresentando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. Vale salientar que os candidatos com deficiência física devem apresentar laudo médico atualizado há pelo menos 3 meses, junto aos demais documentos.

As oportunidades também podem ser acessadas online, através do perfil oficial no Instagram @sinemunicipalcg, com os links na bio para: Novo Cadastro e/ou Atualização Cadastral: https://forms.gle/h8yVfRj2eCNurJij6, e Cadastro de Currículo Online: https://forms.gle/ehtTJHd2zXovA1Pu5. É importante que os campos sejam completamente preenchidos, com todas as informações solicitadas no formulário.

Devido aos feriados, o Sine-CG funcionará excepcionalmente de quinta-feira, das 7h às 17h a sexta-feira, de 7h às 13h, no seguinte endereço: Rua Santa Claro, SN, Centro – próximo ao terminal de integração de passageiros.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Ajudante de açougueiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Ajudante de eletricista (ensino técnico completo em eletroeletrônico + 6 meses de experiência) 3 vagas

Analista de planejamento e manutenção (ensino superior completo em Administração de empresas Engenharia de produção eou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Auxiliar de limpeza (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 2 vagas

Cozinheiro do serviço doméstico (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Cozinheiro em geral (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Eletricista de instalações (ensino técnico completo em instalações elétricas + 6 meses de experiência na função) 4 vagas

Empregado doméstico nos serviços gerais (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Encanador (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

Funções administrativas diversas (Pessoa com deficiência + ensino médio completo + laudo atualizado há 3 meses ou menos + 6 meses de experiência comprovada) 20 vagas

Jardineiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Mecânico de bicicletas (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de empilhadeira (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Representante comercial autônomo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Soldador (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Supervisor administrativo (ensino superior completo em administração eou áreas afins + 6 meses de experiência) 1 vaga.

Codecom