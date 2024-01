Veneziano confirma previsão de visita de Lula na Paraíba

O senador Veneziano Vital (MDB) confirmou hoje, à Rádio CBN, que o presidente Lula (PT) deverá visitar a Paraíba no dia 26 deste mês. A informação, conforme o emedebista, foi confirmada pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Lula participará da entrega de unidades habitacionais na cidade de Patos, no Sertão.

A agenda, contudo, ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto – o que também é natural. As confirmações, via de regra, só ocorrem bem perto das datas das agendas.

Com prestígio em Brasília junto ao presidente, o emedebista certamente será um dos anfitriões do petista. No palanque ainda deverão estar outros nomes, a exemplo de Hugo Motta (Republicanos) e do governador João Azevêdo (PSB).