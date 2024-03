Cícero Lucena entrega tatames olímpicos para os alunos do projeto Campeões do Amanhã

O prefeito Cícero Lucena entregou, neste sábado (2), tatames olímpicos oficiais para os alunos das modalidades de jiu-jitsu e judô do Projeto Campeões do Amanhã, da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). A solenidade aconteceu no Ginásio Neuza Gonçalves, localizado na Praça da Paz, nos Bancários, onde o gestor reafirmou o compromisso de a gestão municipal seguir investindo no esporte para promover cidadania, inclusão social, saúde, bem-estar e revelar atletas.

“É a nossa prática, nossa ação, em querer dar a oportunidade a todos em João Pessoa, naquilo que cabe como atribuição da Prefeitura. Do mesmo jeito que mandamos 15 crianças para o balé Bolshoi, em Santa Catarina, estudando e se formando, aqui, no Campeões do Amanhã, temos o exemplo do secretário Kaio Marcio, que foi aluno do projeto na minha primeira gestão e se tornou recordista mundial de natação. Agora, tudo que ele aprendeu, trouxe para nos ajudar, para desenvolver talentos e aproveitarem essa oportunidade”, afirmou o prefeito.

Os tatames somam 200 metros quadrados e darão ainda mais condições dos alunos se desenvolverem, em uma modalidade em que o projeto coleciona conquistas. Neste mês, em Fortaleza (CE), conquistaram 12 pódios, em várias categorias, no ATP Tour Brasil, uma das competições mais importantes do País. O secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio, disse que o investimento deve elevar ainda mais o nível dos alunos.

“O jiu-jitsu é uma das modalidades que temos mais participantes, são cerca de 300 alunos. E esses tatames são oficiais e de alto rendimento, que a gente consegue fazer competições oficiais neles também. E são tatames de altíssima qualidade, isso vai beneficiar diretamente o treinamento dos alunos, que vão começar a ter o uso nos treinamentos, que eu tenho certeza vai ser um grande diferencial para eles, principalmente nas competições”, destacou o secretário.

Maior Parceiro – O equipamento foi adquirido por meio de emenda cidadã, onde parlamentares municipais orientam a destinação de recursos da Prefeitura de João Pessoa. O vereador Bosquinho justificou o investimento no judô, destacando a relevância do trabalho desenvolvido pelo projeto ‘Campeões do Amanhã’, com impacto social e esportivo.

“Parabenizar o trabalho coordenado pelos professores João Luiz, Marquinhos e muitos outros que fazem a Secretaria de Esporte, também através do secretário Kaio Márcio. Esse incentivo, esse fomento ao esporte, para que a gente possa encontrar aí verdadeiros campeões de amanhã. Então, essa é a nossa expectativa. Agradecer o apoio do prefeito Cícero, que não tem deixado faltar esses incentivos e essa manifestação da Prefeitura, de forma positiva, no sentido de apoiar o jiu-jitsu e os esportes do município”, enfatizou o vereador.

Inclusão – O jiu-jitsu também promove a inclusão de pessoas com necessidades especiais, através da categoria parajiu-jitsu, com cadeirantes, atletas com Síndrome de Down e autismo.

Campeões do Amanhã – Além do judô, o projeto conta com outras modalidades esportivas, oferecendo aulas gratuitas para crianças e adolescentes da Capital. Confira: natação, polo aquático, triathlon, jiu-jitsu, parajiu-jitsu, capoeira, futsal, futebol, voleibol, vôlei de areia, ginástica rítmica, ginástica artística, basquete, handebol, canoagem oceânica e canoagem olímpica.