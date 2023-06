Infraestrutura

Cícero Lucena assina ordem de serviço para pavimentação e urbanização de ruas em Paratibe

30/06/2023

Morar em uma rua qualificada, padronizada e acessível vai passar a ser a realidade de centenas de famílias de Paratibe. Na manhã desta sexta-feira (30) o prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço para calçamento e urbanização de quatro vias do bairro, um investimento de mais de R$ 1,5 milhão.

“Essa é mais uma região da cidade onde a população vai poder ganhar em qualidade de vida e bem-estar. Estas são ruas com declive, onde se torna muito difícil a mobilidade, até mesmo a pé, nos casos de pessoas com dificuldade de locomoção, e que agora vão poder entrar em um padrão de qualidade moderno e que é o mesmo independente do bairro”, afirmou.

Serão estruturadas as ruas Julieta Cordeiro de Medeiros, Josinaldo Belo da Silva, Estudante Carlos Henrique Andrade Braga e Newton Francisco dos Santos. Elas vão receber calçamento em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas, implantação de itens de acessibilidade como rampas e piso tátil e o plantio de mudas de árvores adotadas pelos moradores.

O secretário municipal da Infraestrutura, Rubens Falcão, explicou que 49 ruas serão pavimentadas no bairro, das quais nove já foram contratadas e 40 em fase de licitação. As obras fazem parte do programa ‘Agora tem Trabalho’, que vai calçar mais de mil ruas em toda a Capital.

Edson Oliveira, de 45 anos, conta que o calçamento da rua em que mora, Josinaldo Belo, era o sonho de sua mãe, Maria de Lourdes, que faleceu há 20 dias. “Foram 11 anos de espera e o nosso maior desejo era ver a rua calçada. Essa rua quando chove fica muito complicada, não tem como chegar no final de carro, de moto. Quem mora lá no final sofre muito. Se Deus quiser isso agora vai mudar”, afirmou.