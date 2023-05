Coleta

Emlur recolhe resíduos de poda de árvores em sete bairros nesta terça-feira

09/05/2023 | 11:00 | 32

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coleta resíduos de poda de árvores em sete bairros, nesta terça-feira (9). As equipem recolhem os materiais nas localidades de Praia da Penha, Praia do Seixas, Costa do Sol, Ernesto Geisel, Cuiá, João Paulo II, Cidade dos Funcionários e Cidade Verde (Mangabeira).

O recolhimento de entulhos – resíduos diversos como materiais misturados com terra, restos de capim, restos de móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – ocorre nos bairros de Cruz das Armas, Cristo Redentor, Cidade dos Funcionários, Grotão, Bancários, Jardim São Paulo, Praia da Penha, Praia do Seixas e Costa do Sol.

As equipes de zeladoria desempenham as ações de capinação, roçagem e pintura de meio fio nos bairros de Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Praia do Seixas, Praia da Penha, Bancários, Cidade dos Funcionários, Cristo Redentor, Varadouro, Trincheiras e Três Lagoas. Ainda há equipes na Avenida Beira Rio.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10