Prefeitura de Campina Grande realiza Feira de Empregabilidade Inclusiva | Prefeitura de Campina Grande – PB

Evento acontece em comemoração ao dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física

Na próxima segunda-feira, 17, a Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, em parceria com a Gerência da Pessoa com Deficiência, realizará a Feira de Empregabilidade Inclusiva. O evento acontecerá de forma presencial, no auditório do Sine-CG, localizado na rua Santa Clara SN, Centro. A programação inicia às 8h e será encerrada às 16h, e acontece em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, celebrado nacionalmente no dia 11 de outubro.

Na ocasião, o Sine Municipal oferecerá os seguintes serviços: atualização cadastral; novo cadastramento; consulta ao Seguro Desemprego, recebimento de currículos e orientações sobre vagas disponíveis, além da intermediação com empresas parceiras, a exemplo da TESS, A&C e ASA que frequentemente oferecem vagas operacionais e administrativas através do cadastro do Sine-CG.

O evento tem o intuito de promover a conscientização da sociedade sobre as ações que devem ser realizadas para garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência física, incluindo o direito ao trabalho. “Estamos organizando uma feira de empregos exclusiva para PCD,s e esperamos ver o Sine movimentado com conexões, entrevistas, seleções e contratações”, disse Soraya Brasileiro, coordenadora do Sine Municipal.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), o Cadúnico estará presente prestando serviços e informações sobre Auxílio Emergencial exclusivo para as Pessoas com Deficiência (PCD ‘s), Auxílio Inclusão e atualização do Cadastro no Cad único. Sobre a qualificação profissional, o Instituto de Formação Profissional (IFP), oferecerá opções de Cursos Profissionalizantes gratuitos para os participantes, assim como cadastro para a capacitação “Noções Básicas de Informática”, que acontecerá sob a responsabilidade do Centro de Integração e Educação Profissional (CIEP).

O Dia 11 de outubro

Informações do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), dão conta da data instituída pela Lei 2.795, promulgada em 15 de abril de 1981, pelo governo de São Paulo e, posteriormente, comemorada em todo o território nacional.

Segundo dados do Censo de 2010, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população. Deste total, mais de 13 milhões são pessoas com deficiência física, que possuem alguma perda em sua formação de natureza fisiológica ou anatômica que atrapalhe o desenvolvimento de algumas atividades.

Para mais informações sobre este e outros assuntos, que se relacionam ao Sine-CG, está disponível o telefone: (83)3343-1486 e o instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Codecom