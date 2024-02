Vasco x Flamengo – ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2024

Vasco e Flamengo se Preparam para o Clássico no Maracanã

A sexta rodada do Campeonato Carioca reserva um confronto de peso entre Vasco e Flamengo neste domingo (4) às 19h, marcando o retorno do Maracanã após 38 dias fechado para melhorias no gramado. Ambas as equipes buscam se aproximar do G4 e do líder Fluminense, que lidera a competição com 13 pontos.

Situação Atual das Equipes

O Vasco, atualmente na sétima colocação com 8 pontos, procura se recuperar após uma derrota para o Nova Iguaçu por 2 a 0. Já o Flamengo, também com 8 pontos, mas com um jogo a menos, está focado em manter o bom desempenho no Carioca.

Como Assistir

O clássico será transmitido pelo SBT (TV aberta e site), SporTV (TV fechada) e CazéTV (Youtube).

Desafios e Estratégias

O Gigante da Colina, que não poderá contar com Paulinho devido a uma lesão no joelho, busca se recuperar no “Clássico dos Milhões”. Por sua vez, o Flamengo, sob o comando de Tite, planeja contar com força máxima, incluindo De la Cruz, principal reforço desta temporada.

Prováveis Escalações

Vasco:

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo (João Victor), Lucas Piton; Jair, Praxedes, Payet; Rossi (Serginho), Rayan, Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Flamengo:

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De la Cruz; Cebolinha, Pedro. Técnico: Tite.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone e Gustavo Mota Correia

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Antecipando uma partida repleta de rivalidade e expectativas, o clássico promete agitar o cenário esportivo carioca neste fim de semana.