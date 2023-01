Celso Portiolli surge irreconhecível e revela o que aconteceu com seu rosto

Na última quarta-feira (4), Celso Portiolli chamou a atenção dos seguidores no Instagram ao publicar foto e surgir irreconhecível no registro. Amigos famosos do apresentador chegaram a compará-lo com outros colegas de profissão, como Geraldo Luis, mas logo o comunicador do SBT acabou esclarecendo o que aconteceu com seu rosto ao responder comentário de internauta.

Com óculos escuros e o rosto inchado, Celso Portiolli apareceu bem diferente do que o público está acostumado a ver. Em tratamento contra um câncer de bexiga desde dezembro de 2021, o apresentador deixou claro que o inchaço na face aconteceu por conta do uso de corticoides.

Celso Portiolli explica inchaço no rosto Sempre bem-humorado, Celso Portiolli publicou o registro e brincou com a legenda do post no Instagram. “Bom dia!! 3 dias de férias”, escreveu o apresentador, colocando também um emoji de risos ao compartilhar a foto com os internautas. Não demorou muito para o registro repercutir nas redes sociais do comunicador.

Em meio a inúmeros comentários, uma internauta sacou o que estaria acontecendo com o rosto de Celso Portiolli e apontou a situação. “2 anos de corticoide, isso sim”, escreveu a seguidora do apresentador. Endossando o comentário, o comunicador esclareceu que esse seria o motivo do inchaço no rosto. “Estou usando faz 3 meses. O trem que incha”, escreveu o contratado do SBT, ao fixar o comentário para entendimento dos fãs.

Portiolli é comparado a outros apresentadores Com rosto inchado, Celso Portiolli virou alvo de brincadeiras de amigos famosos que o comparou a outros apresentadores da tv. “Datena te amo”, escreveu Tiago Barnabé. “Geraldo Luís, é você?”, comentou o humorista Bananinha. César Filho também passou pela publicação do comunicador e disse que Celso estava muito parecido com alguém que ele conhecia, sem citar nomes. O contratado do SBT levou tudo com muito bom humor.

Filho de Marcos Mion comemora aniversário e causa surpresa: ‘Um menino de 16 anos pedir isso?’

Pelo Instagram, apresentador dividiu momentos especiais junto ao filho na data especial.

Na última quarta-feira (23), Marcos Mion usou o Instagram para dividir com os seguidores momentos especiais em comemoração ao aniversário do filho Romeu. O herdeiro mais velho do apresentador celebrou os 16 anos de vida e emocionou ao surpreender o pai com pedido ao cortar o bolo.

Em vídeo publicado por Mion na rede social, Romeo aparece junto ao pai, a mãe e os irmãos no exato momento em que faz o pedido de aniversário e deixa o apresentador surpreso. Sem pensar duas vezes, o menino faz questão de citar a família ao mencionar o seu desejo.

“Eu quero passar o meu aniversário com a minha família”, pediu Romeo ao cortar o bolo. O desejo do filho de Mion acabou arrancando aplausos dos familiares presentes e emocionou quem assistiu ao vídeo. Na legenda da publicação, o apresentador falou a respeito do pedido feito pelo primogênito.

“Quando disse pro Romeo fazer um pedido ao cortar o bolo, ele fez em voz alta…um menino de 16 anos pedir isso? Ele é muito especial”, escreveu Marcos Mion a respeito da atitude tomada pelo filho. Ainda na publicação, o apresentador felicitou Romeo pela data especial e declarou todo amor ao menino.

Em outro registro compartilhado por Marcos Mion, Romeo aparece recebendo abraço e beijos dos pais em mais um momento de comemoração por seu aniversário de 16 anos. Os momentos em família renderam mensagens de carinho do público por meio de comentários feitos nas publicações do apresentador.

“Romeo, você merece tudo de mais lindo”, disse uma internauta. “PARABENS ROMEOZAO!! Que video emocionante”, escreveu um seguidor de Marcos Mion.

Uma verdadeira tragédia se abateu sobre uma família moradora da cidade de Tupã, localizada no interior do estado de São Paulo.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Civil de São Paulo, um garotinho identificado como Arthur Martins Mariano, de 7 anos, perdeu a vida após se engasgar com um chiclete.

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (26), Arthur se engasgou com a goma de mascar e de pronto foi levado para o pronto-socorro da cidade de Tupã, onde recebeu os primeiros atendimentos, foi estabilizado e transferido para a Santa Casa de Marília.

Contudo, mesmo diante de todos os cuidados médicos, Arthur Martins não resistiu as lesões provocadas pelo engasgo e evoluiu para o óbito, nesta última terça-feira (27).

