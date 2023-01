Educação

Prefeitura de João Pessoa inicia na próxima segunda-feira matrículas de alunos novatos para o ano letivo 2023

05/01/2023 | 16:00 | 202

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realiza de 9 a 20 de janeiro as matrículas para alunos novatos que queiram ingressar na Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo 2023.

A matrícula será realizada de forma on-line por meio deste link. O site estará aberto a partir das 8h da próxima segunda-feira e será fechado às 22h do dia 20.

Os responsáveis poderão realizar a matrícula diretamente no site ou se dirigir a escola ou ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) para efetivá-la. As unidades educacionais estarão prontas para acolher e atender a comunidade garantindo o acesso ao site e prestar assistência de modo a operacionalizar a matrícula.

Documentação – será necessário no ato da matrícula a certidão de nascimento ou RG e CPF do estudante ou dos pais; comprovante de residência; cartão do SUS; cartão de vacinação; declaração de escolaridade ou histórico escolar.

Matriculas – No site de matrícula constam três categorias de matrículas: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), considerando a proximidade das unidades educacionais.

Ao escolher uma das três opções terá que ser preenchido o quadro com os dados do candidato como nome, telefone, CPF, endereço, se possuiu algum tipo de deficiência, se já possui irmão matriculado na rede municipal.

Também será necessário preencher o campo com informações do responsável pelo aluno. Ao final do cadastro o candidato receberá a mensagem informando: “Cadastro prévio realizado. Aguardar contato da escola”, além do número de protocolo.

Caso o candidato não consiga vaga na unidade de ensino pretendida, a demanda será encaminhada pelo gestor da unidade educacional para uma central de matrícula que funcionará na Sedec.