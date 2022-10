Essa semana

Sedurb abre programação da Feira Móvel do Produtor com edição na UFPB

11/10/2022

A Feira Móvel do Produtor inicia a semana com a edição realizada na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Toda terça-feira, o projeto, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), acontece no bloco conhecido como “Bolo de Noiva”, no Centro de Tecnologia da instituição, das 7h às 12h. Nesta quarta-feira (12), das 14h às 19h, é a vez da Praça João Andreola, no Altiplano, ter acesso aos produtos da agricultura familiar, gastronomia e artesanato.

Na quinta-feira (13), de maneira simultânea, a Feira Móvel do Produtor acontece na Praça da Paz, nos Bancários, das 16h às 21h, no Parque Parahyba II, das 9h às 19h, e no Busto de Tamandaré, das 15h às 21h.

O projeto itinerante realizado pela Sedurb conta com o Espaço Solidário, que apoia instituições de caridade da capital, tanto com a exposição de produtos dessas organizações, para reverter a renda em dinheiro, como recebendo doações de artigos de higiene pessoal, cama, mesa e banho e alimentos para esses locais. Um pedido especial é a doação de fraldas geriátricas, um item indispensável nesses abrigos.

As instituições beneficiadas com o Espaço Solidário são o Brechó Amigo Pet Fiel – responsáveis Meire e Aline (9-9952-3014), ASPAN (chave pix: 08558819000180 – CPF), Doadores da Esperança (chave pix: 83996278442 (telefone), Lar da Providência Carneiro da Cunha (chave pix: 06.845.408/0010-31 – CNPJ), Projeto Mulheres que brilham (chave pix: 75950308468 -CPF).

Programação – semanal:

11/10 – 7h às 12h – UFPB – bloco “Bolo de Noiva” – Centro de Tecnologia

12/10 – 14h às 19h – Altiplano – Praça João Andreola (vizinho a Panificadora Altiplano)

13/10 – 16h às 21h – Bancários (Praça da Paz)

13/10 – 9h às 19h – Parque Parahyba II (Bessa) – ao lado do colégio Meta

14/10 – 14h às 20h – Brisamar – Praça Nathália Oliveira Wanderley (Rua Inácio Ferreira Serrano