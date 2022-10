ASSISTIR AO VIVO Cerro Largo x Rentistas Campeonato Uruguaio de 2022, HOJE (11/10), PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida entre Cerro Largo x Rentistas é válida pelo Campeonato URUGUAIO , que este ano será chamado de PRIMEIRA DIVISÃO. Contudo, a bola rola HOJE (11/10) às 18:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Cerro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do Campeonato URUGUAIO para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do BET365. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo BET365 pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão. Cabe lembrar que para assistir jogos no BET365, é gratuito, mas faz-se necessário possuir uma conta com saldo disponível. Já o Uruguaio, pode ser transmitido em breve, mas ainda não há acordo.

NARRAÇÃO /PRÉ-JOGO 11.10. 18:30 Cerro Largo x Rentistas – AO VIVO AQUI

PALPITES CAMPEONATO URUGUAIO

11.10. 16:00 Fenix 1 x 1 Maldonado 11.10. 18:30 Cerro Largo 2 x 1 Rentistas –

Onde assistir Cerro Largo x Rentistas AO VIVO HOJE (11/10) às 18:30 hs – CAMPEONATO URUGUAIO

Entretanto, como informado, apenas alguns jogos do campeonato uruguaio terão transmissão para o Brasil. Assim sendo, confira abaixo quem transmitirá

Canal 11.10. 18:30 Cerro Largo x Rentistas – BET365 SIM MRNEWS NARRAÇÃO GE.com Narração ao vivo

Mas, Rádios: ouça aqui a transmissão do jogo. Entretanto, o Google e o GE.com também narram os lances do jogo ao vivo. (Entretanto, atente-se à nota: as emissoras podem mudar a programação sem aviso prévio)

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO URUGUAIO DE 2022

O Campeonato URUGUAIO 2022

A Primeira Divisão do Uruguai, oficialmente denominada Primera Divisón Profesional de Uruguay, é a categoria mais alta do sistema de ligas do futebol uruguaio e é organizada pela Associação Uruguaia de Futebol. Começou a ser disputado no ano de 1900 e já teve 116 edições. É uma das ligas de futebol mais antigas do mundo.

A liga uruguaia é considerada a 23ª do mundo no século XXI, de acordo com o ranking oficial da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), é uma das poucas ligas da América do Sul que não passou por quase nenhuma mudança ou interrupção ao longo de sua história. A mudança mais significativa foi a passagem de um formato de todos contra o todo em dois turnos, para uma temporada em dois torneios curtos (Torneio de Abertura e Torneio de Clausura), que, juntamente com a tabela acumulada (Tabela anual), dão o título do Campeonato Uruguaio desde a temporada de 1994. Foi fundada em 30 de março de 1900, e a partir da temporada 1932, o profissionalismo foi instalado.

Ao longo de sua história, quase sessenta clubes participaram da liga, sendo o Club Nacional de Football, a equipe com mais presença com 113. Um total de dez clubes foram campeões e a maioria das temporadas foram monopolizadas pela dois grandes do futebol uruguaio: Nacional, que conquistou 47 títulos e o Peñarol, que obteve 51 títulos. As outras equipes que ganharam o Campeonato Uruguai foram: Montevideo Wanderers, Defensor Sporting, Danubio e River Plate com 4 títulos. Já o Rampla Juniors, Bella Vista, Central Español e Progreso, com 1 título.

Peñarol e Nacional dominam o Campeonato Uruguaio, cujo embate é conhecido “Clásico del fútbol uruguayo” ou “Superclásico”,[1] competição que tem ainda Defensor e Danubio como clubes que conquistaram títulos relevantes já na Era Profissional, Defensor e Danubio que protagonizam o “Clásico de los Medianos”.[/caption]

