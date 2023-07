Sinead O'Connor pagou caro por rasgar a foto do Papa João Paulo II, mas ela estava certa ao denunciar a pedofilia na Igreja Católica

Compartilhe















Sinead O’Connor foi encontrada morta nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023. A cantora, que nasceu e morreu em Dublin, na Irlanda, estava com 56 anos.

Em 1992, Sinead, mulher de voz doce e rosto belo, rasgou um retrato do Papa João Paulo II durante um programa de televisão. Ela protestava contra os casos de pedofilia dentro da Igreja Católica.

Dias depois, foi vaiada pela plateia do Madison Square Garden, em Nova York, no show coletivo que comemorava os 30 anos de carreira de Bob Dylan. Ela foi chamada ao palco por Kris Kristofferson, um dos mestres de cerimônia do evento. O vídeo está no fim do post.

As vaias se sobrepuseram à voz de Sinead, que cantaria uma canção do homenageado. Ela não conseguiu, até que fez um sinal para o pianista, querendo dizer que não iria prosseguir.

Seguiu-se a reação da artista. No lugar de Bob Dylan, Bob Marley. Uma Sinead com raiva, indignada, praticamente declamando os versos de War. Saiu do palco chorando, envolvida pelo abraço solidário de Kris Kristofferson.

Esse episódio no meio do tributo a Dylan diz muito sobre Sinead O’Connor e seu destino trágico. A cantora, que um dia fez tanto sucesso, pagou caro por rasgar o retrato do papa, mas ela estava certa ao denunciar os casos de pedofilia dentro da Igreja Católica.

O que matou Sinead O’Connor? – era o que todos se perguntavam quando a notícia circulou na tarde desta quarta-feira. Uma tristeza profunda? Um quadro depressivo severo? Incapaz de aceitar o suicídio do filho Shane, teria, ela própria, posto fim à vida?

Perguntas ainda sem respostas no epílogo de mais uma história triste do mundo da música popular. Quem, no entanto, acompanhou com atenção os últimos anos da vida de Sinead O’Connor, não há de ter sido apanhado de surpresa com a sua morte.

