Lucy Alves lança novo single em parceria com Rachel Reis

A paraibana Lucy Alves lançou nesta sexta-feira (12) um novo single, em parceria com Rachel Reis. “Melaço” foi divulgado nas plataformas digitais e é a primeira faixa do EP da paraibana, que deve ser divulgado em breve, ainda em janeiro.

A música de Lucy Alves é fruto da parceria com Rachel Reis, que também é compositora e dá voz à “Maresia”, uma das faixas da trilha sonora de “Fuzuê”, novela das 7h da Globo.

A parceria entre as duas surgiu nas redes sociais.

Eu gosto muito do trabalho de Rachel e a gente começou a se falar pelas redes sociais. Mandei uma ideia de melodia e de palavras, e ela me respondeu com outras palavras e versos. Então ali começou a nascer esse single”, diz Lucy.