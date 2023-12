Governo do Estado realiza Prêmio do Esporte Paraibano 2023 nesta segunda-feira

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realiza, nesta segunda-feira (18), às 18h30, no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, a edição de 2023 do Prêmio do Esporte Paraibano. O evento vai homenagear atletas e técnicos que se destacaram ao longo do ano nas competições estaduais, nacionais e internacionais.

Também serão condecoradas as pessoas que contribuíram para que o calendário de atividades esportivas da Sejel pudesse ser realizado com êxito, como por exemplo, gerentes e coordenadores das 14 regionais de ensino, peças fundamentais para os Jogos Escolares e Paraescolares. Além deles, gestores de instituições de ensino e de centros que receberam eventos do Governo do Estado ligados aos segmentos esportivo e paradesportivo serão lembrados.

“Os nomes dos homenageados foram escolhidos por meio de uma comissão e ainda com a chancela das federações. Assim, é um prêmio democrático, pois todos aqueles que brilharam em 2023 serão agraciados. O Governo trabalha para que esse evento seja sucesso, como foi no ano passado”, destacou Harlen Vilarim, secretário executivo de Esporte e Lazer.

“Vai ser para fechar o ano com chave de ouro essa grande festa no Paulo Pontes, pois é uma maneira do Governo do Estado reconhecer o trabalho de cada atleta e cada técnico. Esse evento é o último do calendário que, em 2023, foi recheado de atividades em todas as regiões da Paraíba”, enfatizou o secretário da Sejel, Lindolfo Pires.

