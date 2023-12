Banda 5 de Agosto celebra 50 anos durante Concerto de Natal

A noite deste sábado (16) foi de beleza e encantamento durante o Concerto de Natal, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope), no Adro do Centro Cultural São Francisco, com show do cantor Daniel Boaventura e participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e da Banda 5 de Agosto, que celebra 50 anos de dedicação a música. O prefeito Cícero Lucena prestigiou o evento e deixou sua mensagem.

“Estou muito feliz porque João Pessoa, cada vez mais, incorpora o espírito natalino que renova nossa fé, nossa esperança e nossa confiança num futuro melhor. Nada melhor do que estarmos fazendo isso também com arte, com cultura, a exemplo desse concerto onde temos a parte musical, a dança e também a comemoração dos 50 anos da nossa Banda 5 de Agosto. É um momento de celebração e de agradecimento a Deus por estarmos cumprindo mais um ano na nossa vida, mas mais do que isso, renovando também a esperança de um futuro melhor”, declarou o prefeito Cícero Lucena.

Nesse trabalho, a cada ano, a Funjope entrega um espetáculo mais grandioso. “Esse é o nosso desafio. Não temos processo de acomodação, mas pelo contrário, de inovação, de criação, de criatividade para que a população de João Pessoa tenha mais oportunidade ainda de conviver com algo que é tão importante na nossa vida, principalmente a fé e a arte”, acrescentou o prefeito.

“Muito feliz de celebrar esse momento numa noite tão especial, com um concerto que vai ficar marcado na nossa história”, comemorou o maestro da Banda 5 de Agosto, Rogério Borges.

“Foi uma noite encantadora. Mais uma vez, a Funjope consegue promover um concerto de Natal pelo terceiro ano consecutivo sempre trazendo novidades e inovações, desta vez integramos a Companhia Municipal de Dança, a Banda 5 de Agosto que está comemorando 50 anos, com o cantor Daniel Boaventura num espetáculo realmente emocionante”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observou que o público foi muito presente e que o morador de João Pessoa, sempre de forma ordeira, educada, acolhe os artistas que garantiram um espetáculo de qualidade artística e estética. “Só temos a agradecer a toda a equipe, ao Padre Marcondes Menezes pela parceria que temos para fazer as nossas ações no Museu de São Francisco, às secretarias da Prefeitura envolvidas, Polícia Militar, Polícia Civil”, destacou.

Marcus Alves agradeceu à Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Comunicação (Secom), de Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), de Mobilidade Urbana (Semob). “Todo o governo municipal se integra para fazermos um espetáculo com essa envergadura. Desejo a todos, desde já, um Feliz Natal, e que este show de Daniel Boaventura consiga colocar esperança, fé, solidariedade nos corações de todos nós”.

O cantor Daniel Boaventura comemorou a vinda para João Pessoa. “Eu acho maravilhoso. Adoro sempre vir para João Pessoa, me sinto muito bem acolhido, adoro o povo daqui, inclusive porque somos praticamente conterrâneos – eu sou baiano. Estou muito grato por esse convite da Prefeitura, ter a oportunidade de mostrar música, de agregar as pessoas. Poder proporcionar essa oportunidade tanto para o artista como para o público é fenomenal”, afirmou.

O artista apresentou um repertório eclético, com músicas de Natal, como Jingle Bell Rock e All I Want for Christmas, e ainda canções conhecidas como New York, New York; Perhaps, Perhaps, Perhaps; Descobridor dos Sete Mares; Dancing Queen; Não Quero Dinheiro; I’ve Got You; Sway; Kiss and Say Goodbye; Olha; Amor Perfeito; Meu Sangue Ferve Por Você; September; You are the first; Can’t Take my Eyes.

A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa apresentou quatro coreografias, duas com canções de Natal envolvendo todo o elenco, e outras duas com músicas do cantor Frank Sinatra contando com a participação de Daniel Boaventura. “É uma felicidade para a Companhia estar participando de mais um Natal. Este é o terceiro que estamos fazendo. Temos um espírito de Natal bem diferente e que está super bonito. É uma oportunidade imensa para a Companhia de Dança estar com esses projetos, participando de todos”, destacou a bailarina Stella Paula Carvalho, que comanda a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa.

Público – Quem foi prestigiar o Concerto de Natal foi só elogios ao evento. “Um show maravilhoso com um cantor maravilhoso e, junto com a Banda 5 de Agosto, deu para curtir muito. Com certeza, é importante que a Prefeitura e a Funjope ofereçam esses eventos. Cada vez mais, tem que ser feito isso, trazer artistas de fora e valorizar os da terra”, declarou a atriz Sônia Pontes.

A também atriz Ana Valéria de Sousa concordou com a colega. “Estou maravilhada. É um ator, cantor de grande repercussão nacional e também temos a Banda 5 de Agosto. Já cheguei dançando nessa noite alto astral. Parabéns à Prefeitura e à Funjope por esse concerto”, disse.

O contador Francisco de Assis Gomes foi com a família. “Esta é uma oportunidade que temos aqui em João Pessoa de ver um artista nacional de grande qualidade e mais para nós, que temos uma criança especial. Ele gosta muito desse momento. Fantástico”, afirmou. A esposa, Elizabele Gomes, confirmou a alegria de estar ali. “É um evento grandioso e é a primeira vez que participamos. Nosso filho gosta muito de música e é uma realização para ele. E se ele está feliz, nós ficamos também”. Francisco, de 11 anos, resumiu a noite: “Eu gostei muito”.

Para o empresário Murilo Pereira, a noite não poderia ter sido melhor. “O próprio clima, o local, a época natalina com a música, tudo foi perfeito”. A esposa Roberta Córdula concordou. “Um evento lindo e muito organizado”, comentou.

O diretor de audiovisual da Hangar83, Neto Oliveira, foi o responsável pela projeção mapeada do Concerto de Natal.