Segurança alimentar

Cícero Lucena acompanha atendimento na Cozinha Comunitária do Bela Vista e anuncia entrega de refeição extra em toda a rede

30/03/2023 | 11:00 | 33

O prefeito Cícero Lucena tomou café da manhã junto a moradores na Cozinha Comunitária do Bela Vista, na manhã desta quinta-feira (30). O momento marcou a reabertura física do local, que há mais de dois anos funcionava apenas com a entrega de quentinhas. Na ocasião o prefeito ainda anunciou que a partir de abril todas as seis unidades da rede passarão a entregar uma refeição extra a cada usuário, garantindo também o jantar.

“Esta foi uma das primeiras unidades que visitamos ao assumir a gestão. Ela passou por toda uma reforma para melhorar o padrão de qualidade do acolhimento e agora vamos avançar garantindo alimento para mais uma refeição ao dia. Nosso compromisso é fazer o bem e cuidar de quem precisa”, afirmou o prefeito.

A Cozinha do Bela Vista estava fechada há mais de dois anos por problemas físicos. O espaço foi totalmente reestruturado, ganhando também climatização e novo mobiliário. Para não deixar de atender à população cadastrada, a Prefeitura garantia a refeição com a entrega de quentinhas, o que muda a partir de agora.

As boas notícias não chegaram apenas para os usuários da unidade Bela Vista. O prefeito anunciou na ocasião que toda a rede, composta por seis cozinhas espalhadas pela cidade, vai passar, a partir do mês de abril, a ofertar uma refeição extra, garantindo também o jantar dos beneficiados pelo programa. Com isso, a gestão vai dobrar o número de refeições ofertadas, passando de 1.800 para 3.600.

A secretária do Desenvolvimento Social, Norma Gouveia, afirmou que o momento era importante, pois o equipamento é essencial para a segurança alimentar. “Estamos trazendo de volta as pessoas para comer em nosso salão e, além da refeição, oferecemos todo um acompanhamento social. Adequamos as instalações físicas e agora podemos retomar a função específica do equipamento, que é receber os usuários”, afirmou.

A dona de casa Márcia Câmara, de 54 anos, conta que há três utiliza os serviços da unidade. “Quando a nova gestão começou a qualidade da comida melhorou muito e hoje é ótima. O pessoal trabalha muito e agora vai ficar melhor com o salão aberto, pois a gente chega e almoça direitinho”, afirmou.

Ela aprovou a notícia de que uma nova refeição vai ser ofertada. “Às vezes passava o dia todo só com o almoço e agora isso vai mudar. Graças a Deus. Nem sempre a gente tinha a janta. Faz muita diferença, porque tive problema de saúde e precisei parar de trabalhar. Esse serviço faz muita diferença na minha vida”, afirmou.