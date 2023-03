Após alerta de chuvas

Defesa Civil segue com ‘Operação Inverno’ monitorando áreas de risco da Capital

30/03/2023 | 16:32 | 26

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) segue monitorando as áreas de risco da Capital após o alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (30), com possibilidade de precipitação de 20mm a 30mm/ hora ou 50mm/dia. O alerta é válido até as 10h desta sexta-feira (31). Desde fevereiro deste ano, a Prefeitura de João Pessoa iniciou a ‘Operação Inverno’ e tem feito ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, não houve registro de ocorrências graves, apenas transtornos pontuais. “Choveu mais de 64mm nas últimas 24 horas e não registramos ocorrências graves durante o período. Os alagamentos temporários em alguns trechos foram causados por resíduos lançados irregularmente”, pontuou.

Kelson Chaves destacou ainda que o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil continua atento para atender as demandas da população. “Seguimos de sobreaviso e atentos ao alerta do Inmet e previsão da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa-PB), que indicam chuvas no decorrer do dia”, afirmou.

O coordenador da Compdec-JP reforçou que as pessoas devem evitar o tráfego por trechos de alagamento, o uso de eletroeletrônicos ao relento, o abrigo sob árvores, e abandonar imediatamente locais de risco, como barreiras, encostas e margens de rios a qualquer de sinal de anormalidade e informar a Defesa Civil pelo WhatsApp 98831-6885, que funciona 24 horas.

Operação Inverno – Desde fevereiro deste ano, a Prefeitura de João Pessoa iniciou a ‘Operação Inverno’ e tem feito ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias, desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Seinfra, quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1000 agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).