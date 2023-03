Papa Francisco é internado às pressas e estado de saúde é divulgado pelo Vaticano; 'dificuldade para …'

Representantes do Vaticano divulgaram estado de saúde de Papa Francisco após internação.

Na tarde desta quarta-feira (29), o Papa Francisco foi internado às pressas. O religioso de 86 anos está em um hospital de Roma. De acordo com o comunicado inicial do Vaticano, ele se queixou de dificuldades respiratórias, mas felizmente testou negativo para a Covid-19.

Antes dessa última informação, foi informado que o Papa tinha sido hospitalizado, apenas para realizar alguns exames. Acreditava-se que ele passaria na noite no centro médico.

Papa Franciso é internado em Roma “Nos últimos dias, o Papa Francisco se queixou de algumas dificuldades respiratórias e esta tarde foi à Policlínica A. Gemelli para fazer alguns exames médicos”, diz um trecho do texto. Em outro recorte do comunicado, foi exposta a constatação uma infecção respiratória. Tal patologia exigirá alguns dias de terapia apropriada.

O estado de saúde do Papa foi dada pelo diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni. Segundo o jornal italiano Corriere dela Serra, ele teria chegado de ambulância ao final da manhã. Foi encaminhado para a unidade de saúde, após supostamente ter passado por dores pulmonares e problemas no coração.

De acordo com o veículo de imprensa, essas informações foram obtidas por fontes do hospital que ele foi levado, o Gemelli. Ainda segundo o jornal, o líder máximo da Igreja Católica participou de uma audiência geral, indo depois para casa.

Papa havia sorrido no papamóvel

Durante a manhã, o Papa Francisco comemorou seus 10 anos de papado e, em uma audiência geral, apareceu sorrindo. O sumo pontífice apareceu animado, enquanto caminhava no tradicional papamóvel.

Viviane Araújo desabafa e implora pelo filho: ‘É muito chato’

Pelo Instagram, atriz falou com os seguidores sobre assunto que acabou gerando polêmica.

Desde que anunciou a primeira gestação e nascimento de Joaquim, Viviane Araújo vem compartilhando com os fãs a nova rotina como mãe. Acontece que em meio as novidades contadas aos internautas, a famosa acabou recebendo críticas em relação ao filho, pelo fato de o bebê ter duas babás. Nesta segunda-feira (17), a atriz desabafou a respeito do assunto e explicou seus motivos para contar com o auxílio das funcionárias.

Viviane Araújo relatou que é importante a mulher no pós-parto e puerpério ter uma rede de apoio e fez pedido aos internautas. A atriz explicou que voltou a praticar atividades físicas e que conta com a ajuda das funcionárias nas horas em que não pode estar presente com Joaquim. Porém, fez questão de dizer que fica com o filho na maior parte de seu tempo.

Viviane Araújo rebate críticas por ter duas babás

Após polêmica se formar nas redes sociais, Viviane Araújo contou que as babás não ficam 24h com Joaquim e que ela e o marido cuidam do bebê sozinhos durante a noite. “Não tem babá, não tem enfermeira”, explicou a atriz ao falar sobre o período noturno e informar que as funcionárias se revezam nos cuidados com o filho. “Um dia é uma, outro dia é outra”, desabafou a atriz.

Viviane Araújo rebateu os comentários maldosos e pediu para que parassem com as críticas a respeito do filho. “Coisas que vocês não sabem”, pontuou a famosa, pedindo para que os internautas vissem as coisas pelo lado positivo. “É muito chato!”, lamentou a atriz.

Apoio à Viviane Araújo após desabafo Diante do desabafo, Viviane Araújo contou com o apoio dos fãs e amigos famosos. Em cliques na companhia de Joaquim, a atriz recebe inúmeras mensagens de carinho, em contrapartida, críticas de alguns internautas. Pelo fato de conseguir ter as funcionárias que a auxiliam com o bebê, a atriz agradeceu a Deus por ter condições de contar com a ajuda das babás e enfermeiras.

Testamento de atriz da Globo foi cumprido na íntegra; R$ 40 milhões teve destino decretado

Atriz da Globo deixou fortuna de R$ 40 milhões e divisão de bens foi finalmente cumprido.

A disputa de herança de famosos é frequentemente acompanhada pelo público, que anseia em saber o destino de suas fortunas. Há casos em que existe batalha judicial, outros têm testamentos e alguns desejos a serem enfrentados. Os familiares de uma atriz passaram por uma situação recente.

A grande dama do teatro, televisão e cinema, Marília Pêra, foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. A famosa perdeu a batalha contra um câncer no pulmão e desgaste no quadril. A patologia impedia que ela contracenasse de pé.

Divisão de bens foi contestada

A atriz Marília Pêra foi a óbito no dia 5 de dezembro de 2015, com 72 anos. Sua fortuna deixada era de aproximadamente R$ 40 milhões. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria deixado um testamento com a divisão do patrimônio.

Os filhos da artista ficariam com 75% de seus bens, enquanto que o esposo e a irmã herdariam 25% do patrimônio. Contudo, o viúvo não aceitou essa decisão, uma vez que a lei no país assegura que o cônjuge fique com 50% da fortuna deixada.

O imbróglio familiar foi parar na justiça, pois os filhos gostariam que o desejo da mãe fosse respeitado. Após uma batalha judicial de cerca de quatro anos, finalmente houve uma decisão.

