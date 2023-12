Com vasta programação de dezembro e janeiro, Prefeitura garante a João Pessoa um dos melhores verões de todos os tempos

A Capital paraibana já está no ritmo do verão, embora o início oficial da estação seja no próximo dia 22. O fluxo de turistas que já circula pela cidade é grande e a vasta programação que a Prefeitura de João Pessoa preparou para dezembro e janeiro já garante a cidade um dos melhores verões de todos os tempos.

Os investimentos no turismo, tem colocado João Pessoa em destaque nacional, onde alcançou o terceiro lugar no TOP 10 dos destinos turísticos Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. A Capital conquistou a segunda posição no quesito preço e relação custo-benefício. Além desses critérios, João Pessoa se destaca pelos seus atributos naturais e por ser ainda uma cidade pacífica e acolhedora.

Levantamento da Decolar (Produtos Aéreos da Decolar no Brasil) mostra que João Pessoa está na lista dos destinos mais procurados para as festas de fim de ano no País e no mundo. Entre as rotas nacionais, se destaca como um dos destinos mais desejados do Brasil. Nos festejos natalinos, a Capital paraibana fica em nono lugar entre as cidades mais buscadas. E para o Réveillon, sobe para a sétima posição, mostrando que tem muito a oferecer aos visitantes.

Diante dos novos dados, a expectativa do secretário de Turismo do Município (Setur), Daniel Rodrigues, é de ocupação de 100% da rede hoteleira da cidade já para o Réveillon. “Atualmente, a ocupação média está em 80%”, informou, atribuindo o aumento das taxas de ocupação hoteleira a promoção turística, qualificação e infraestrutura que a cidade disponibiliza”, destacou, ressaltando que, além da divulgação, a atual gestão investe na capacitação de agentes de viagens ao longo do ano.

Para atender a demanda, segundo dados da Setur, as empresas de aviação vão aumentar o fluxo de voos com destino a Capital no segundo semestre de dezembro, a exemplo da Latam Linhas Aéreas, que já anunciou que vai garantir uma frequência de 280 voos mensais da empresa nos aeroportos Castro Pinto, em João Pessoa, e João Suassuna, em Campina Grande. O fluxo previsto será de 20 voos semanais entre a Capital e Brasília e 42 com São Paulo. A Azul e Gol também devem aumentar o número de operações para João Pessoa, mas ainda vão anunciar a programação.

Forró Verão 2024 – Outra grande expectativa do turismo é com relação janeiro, quando acontece as férias escolares e o fluxo de pessoas que visitam a Capital triplica. Este ano, a Prefeitura de João Pessoa reforçou e inovou a programação de lazer para o verão, com o anúncio do Forró Verão 2024, com atrações gratuitas na orla.

Conforme foi anunciado pelo prefeito Cícero Lucena, no último dia 29, o arrasta pé nas areias do Busto de Tamandaré acontecerá durante quatro finais de semana de janeiro. O evento será aberto pelo cantor Flávio José, no dia 6, junto com a Banda Cascavel, Forró da Live e Fabrício Rodrigues. Outras 12 atrações completam a programação, que se estende até o dia 27 de janeiro.

Atendimento especial ao turista – João Pessoa dispõe detrês pontos fixos do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizados em Tambaú, Bosque dos Sonhos e no Centro Cultural São Francisco, além de um móvel que circula áreas estratégicas da cidade todo o ano.

Nos meses de dezembro e janeiro, segundo Shirley Oliveira, coordenadora dos CATs, há um incremento nos plantões, tanto na extensão dos horários normais quanto na ampliação de áreas de atuação do serviço móvel, que também passa a atender a Lagoa e no Busto de Tamandaré. “Normalmente o horário é das 9h até as 17h, mas nesse período estendemos até as 19h em alguns pontos e em outros até às 22h. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais, através do Instagram (@visitejoão pessoa e Seturjp”, informou.

Outro serviço que a Prefeitura tem priorizado no atendimento ao turista, por meio das Secretarias de Turismo (Setur-JP) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), é o de guias e bugueiros, realizando cursos de qualificação e capacitação para os profissionais que atuam no turismo da Capital. O último oferecido foi “Oratória e Comunicação”, totalmente gratuito e que ocorreu no dia 23 de novembro.

Hoje, João Pessoa tem 100 condutores de buggys capacitados e credenciados pelo Município, de acordo com o chefe de Infraestrutura e Serviço de Apoio aos Turistas, Vinicius Brito. “Do Litoral Sul ao Norte, a viagem para quatro pessoas custa R$ 600,00 por veículo”, acrescentou.

Programação do Forró Verão:

06/01/2024

Forró da Live

Fabrício Rodrigues

Flávio José

Cascavel

13/01/2024

Vaqueiro Milcemar

Amazan

Santanna

Cavalo de Pau

20/01/2024

Israel Muniz

Os Três do Nordeste

Dorgival Dantas

Mastruz com Leite

27/01/2024

Douglas Pegador

Waldonys

Cavaleiros do Forró

Banda Encantu’s