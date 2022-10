Pesquisa: Procon de Campina Grande registra redução de até 2,44% no preço do combustível no mês de outubro | Prefeitura de Campina Grande – PB

O Procon de Campina Grande divulgou, nesta segunda-feira (24), uma pesquisa de preço de combustíveis referente ao mês de outubro, onde o valor dos combustíveis apresentou uma redução de até 2,44% em relação ao mês anterior (setembro), exceto o gás natural veicular (GNV) cujo preço se manteve estável. Essa maior retração de preço foi registrada no litro do etanol, que passou de R$ 3,401 para R$ 3,318, representando uma economia de R$ 0,83 para o consumidor.

Segundo a pesquisa do Procon-CG, o preço médio do litro da gasolina comum, gasolina aditivada; do etanol, diesel comum, diesel S-10 apresentaram redução de 0,67% até 2,44% neste mês de outubro, em relação ao mês de setembro. Apenas o metro cúbico do gás natural veicular (GNV) se manteve o mesmo desde a última pesquisa, custando cerca de R$ 5,390 em média.

Variação

Com isso, o valor do litro da gasolina comum apresentou uma variação mensal negativa de 1,06%, passando de R$ 4,905 para R$ 4,853; a gasolina aditivada de 0,87%, passando de R$ 5,059 para R$ 5,015; o diesel comum de 0,67%, passando de R$ 6,405 para R$ 6,362; o diesel S-10 de 0,74%, passando de R$ 6,525 para R$ 6,477. Enquanto que o preço médio do litro de etanol apresentou a maior variação negativa (2,44%): baixou de R$ 3,401 para R$ 3,318.

De acordo com o coordenador do Procon-CG, Saulo Muniz, a pesquisa de preço foi realizada no último dia 19 (quarta-feira), em 50 postos de combustíveis do município, com o objetivo de servir como referência ao consumidor campinense na hora de abastecer seus veículos.

“No estudo, além da apresentação dos menor e maior preço registrados nos postos de revenda de combustíveis em relação ao mês anterior, também apresenta a variação de preço praticada entre os estabelecimentos no mês atual”, destacou Muniz. Para conferir o estudo na íntegra basta acessar https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2022/

Codecom