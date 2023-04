Lazer

Banho de mar, Centro Histórico e passeios nos parques são opções para o feriadão em João Pessoa

29/04/2023 | 11:00

Próxima segunda-feira, 1º de maio, é Dia do Trabalhador. A partir deste sábado (29) serão de três dias de folga pela frente e a previsão é de muitos turistas e pessoenses aproveitando o feriadão nas praias, parques e no Centro Histórico de João Pessoa, correspondendo às expectativas da Secretaria Municipal de Turismo (Setur-JP) de mais de 75% de ocupação da rede hoteleira da Capital.

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, a grande procura de turistas aponta que estamos no caminho certo, buscando sempre investir na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo setor de turismo da cidade, na promoção do destino, ampliação do calendário de participação nas principais feiras de turismo no Brasil e exterior e no cuidado com as potencialidades naturais da cidade, como as praias, o verde, a culinária e o Centro Histórico.

Se a escolha for banho de mar ou passeios na praia, as opções são muitas. João Pessoa se destaca entre as cidades litorâneas do País pelas belas praias, de águas mornas, transparentes e limpas. São 24 km de orla e nove praias, lembrando que as urbanas – mais acessíveis, estão entre as belas praias e mais visitadas, a exemplo do Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Bessa.

A dica é acordar cedo, já que às 5h da manhã o Sol já despontou no horizonte e aproveitar para caminhar, correr, dar uns mergulhos, andar de bicicleta, patins ou skate. Quem quiser ir para praias mais distantes pode aproveitar os passeios de buggy, catamarãs, caiaques e até bike aquática.

A orla da Capital também conta com mercados de artesanato com opções para comprar lembrancinhas e prestigiar o artesanato paraibano. Tem também boas opções gastronômicas. O cardápio tem pratos para todos os gostos – massas, peixes, caldos, carnes e vários tipos de drinks e bebidas. E a noite sempre rola música ao vivo de boa qualidade.

Pessoenses e turistas podem optar também pela visita ao Centro Histórico de João Pessoa e mergulhar na cultura da terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1585. São muitas belezas como os casarões tombados, a exemplo do Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Mosteiro de São Francisco, além de diversas praças como a Praça Antenor Navarro, Rio Branco, Praça dos Três Poderes e o Parque da Lagoa Solon de Lucena – que conta com um grande espaço ao ar livre, com parques para crianças, área para a prática de esportes e para fazer piqueniques.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) também é uma boa opção, principalmente para quem gosta de natureza e animais. O espaço possui uma grande área verde com muitos animais, parquinho infantil, passeio de trenzinho, pedalinho e espaço para piquenique e praça de alimentação. O custo é mínimo, apenas R$ 3,00 por pessoa. Crianças de até 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam.