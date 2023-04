Política ambiental

Semam realiza mais de 30 castrações de animais em situação de rua

26/04/2023 | 08:00 | 48

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Castramóvel da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), já realizou a castração de mais de 30 animais em situação de rua que vivem no entorno do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor. A ação está sendo realizada em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e com o Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, através da clínica veterinária da instituição.

Segundo Ítalo Oliveira, coordenador de Bem-Estar Animal da Semam, os procedimentos transcorreram dentro da normalidade. Por dia, são realizadas de 8 a 10 cirurgias. Cada animal que passa pela cirurgia recebe uma identificação na orelha, facilitando o controle pelas autoridades sanitárias. “Dez dos animais cirurgiados já foram devolvidos ao local de origem e dois deles foram adotados”, relatou.

As castrações são realizadas de segunda a sexta-feira e um dia da semana é reservado para a castração de animais de rua. “Segunda, terça, quinta e sexta, a gente faz castração de animais com tutores e a quarta-feira reservamos para a castração de animais de rua”, informou o coordenador.

Ítalo Oliveira detalhou como é o processo de castração. “Primeiro a gente faz a identificação do ponto onde pode haver animais, posteriormente, nossa equipe faz uma visita técnica ao local. É feito o registro fotográfico dos animais e buscamos identificar quem são os protetores que atuam na área. Depois, a gente faz a classificação da área pelo grau de necessidade da urgência da nossa intervenção e por último geramos um relatório”, explicou.

Segundo ele, esse relatório serve como base para o planejamento das ações da Coordenadoria para a execução das castrações. “É feito um local por vez. Agora estamos atuando no Almeidão e depois passaremos para outro local, para que possamos fazer esse controle populacional de animais de forma gradativa em toda a cidade”, afirmou. A população também pode ajudar no mapeamento de locais onde tenham animais de rua mandando informações através do whatsapp (83) 98168-5898.

Castramóvel – É um equipamento montado no formato de trailer, com espaço para sedação, cirurgia e repouso dos animais. O Castramóvel faz parte da política ambiental da cidade e atende a uma antiga reivindicação da população. O equipamento está em funcionamento desde setembro de 2022 com a finalidade de percorrer os diversos bairros da cidade, promovendo as cirurgias de castração.

Além das ações do Castramóvel e da parceria com o Zoonoses (CCZ) e o Unipê, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Semam vem promovendo diversas ações, como o cadastro e a parceria com protetores independentes; o Banco de Rações – em apoio aqueles que acolhem animais em situação de rua e ainda o projeto do primeiro Hospital Público Veterinário de João Pessoa.